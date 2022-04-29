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Формула 1 Новость

В Williams пока не разобрались, чем Элбон отличается от Расселла

Команде потребуется еще несколько гонок, чтобы окончательно понять особенности пилотского стиля своего нового пилота

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В Williams пока не разобрались, чем Элбон отличается от Расселла
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Джордж Расселл провел в составе Williamsтри сезона, после чего получил приглашение в Mercedes. Его место занял по протекции Red Bull занял Алекс Элбон. 

Алнго-тайский пилот сразу произвел хорошее впечатление и заработал очки в Мельбурне, где проехал всю дистанцию, кроме финального круга, на стартовом комплекте шин.   

И хотя по складу характера гонщик близок к своему предшественнику, в Гроу уже выяснили, что подход Расселла к работе имеет свои особенности. 

«Это касается и философии, и собственно стиля управления машиной, – рассказал в Имоле главный гоночный инженер Williams Дейв Робсон. – Потому нам нужно больше времени. Зимние тесты и даже первые несколько гонок не позволили полностью разобраться в его предпочтениях. 

При этом Алекс быстр, а его подход к общению и поведение очень нам нравятся. Я доволен».

Он добавил: «Если говорить о стиле, то Алексу прежде всего важен баланс в самом начале входа в поворот. Когда начальная фаза пройдена, он уже готов к тому, как поведет себя машина дальше.  

А вот Джорджу вход не столь важен, он куда больше внимания уделяет последующим фазам преодоления поворота. Так что разница есть». 

Также отличия нашлись в характере двух пилотов и их отношении к работе.

«У Алекса невероятная нацеленность, он хочет все и сразу, но проявляет это иначе, чем Джордж, – объяснил Робсон. – Хотя и тот, и другой очень хороши». 

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