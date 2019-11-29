В Williams подтвердили, что ищут замену Расселлу на остаток уик-энда
Клэр Уильямс подтвердила, что у Джорджа Расселла есть определенные проблемы со здоровьем. А также дала понять, что у команды уже есть запасной вариант на случай, если британцу придется пропустить остаток уик-энда.
Как ранее сообщал Motorsport.com, Джордж Расселл может прервать свое участие в Гран При Абу-Даби из-за плохого самочувствия. Главным кандидатом на его место за рулем болида Williams сейчас считается Сергей Сироткин: россиянин, выступавший за команду из Гроу в прошлом сезоне, находится в паддоке и накануне уже побывал в гараже Williams, чтобы пройти процедуру подгонки сиденья.
Глава команды Клэр Уильямс, общаясь с журналистами канала Sky Sports в паддоке трассы «Яс-Марина», подтвердила, что Расселл действительно может пропустить остаток уик-энда – хотя и отказалась называть имена тех, кто мог бы выйти на старт вместо британского гонщика. Врачи разрешили британцу принять участие в первой тренировке, однако команда по-прежнему не уверена в том, что Расселл не в состоянии проехать дистанцию Гран При.
«Я думаю, сказывается тот факт, что это конец сезона, – ответила Уильямс на вопрос о самочувствии своего пилота. – Все сейчас немного измотаны. Но он за рулем, и я сейчас на пути в гараж, чтобы удостовериться, что он действительно в порядке.
Я думаю, что когда у вас есть даже небольшие опасения по поводу состояния пилота, это нормально, что вы ищете варианты – на всякий случай. Мы это сделали. Мы удостоверились, что у нас есть запасной план. Я бы не хотела говорить о том, кто потенциально мог бы оказаться в машине. Надеюсь, с Джорджем все будет в порядке, и он останется за рулем до конца уик-энда».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Автор
|Олег Карпов
В Williams подтвердили, что ищут замену Расселлу на остаток уик-энда
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