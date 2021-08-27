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Формула 1 Новости

В Williams почти подтвердили продление контракта с Латифи

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Олег Карпов

Слова главы команды Йоста Капито однозначно указывает, что сотрудничество с канадским пилотом продолжится в 2022 году

В Williams почти подтвердили продление контракта с Латифи

На фоне набирающих силу слухов о переходе Джорджа Расселла в Mercedes – некоторые СМИ даже сообщили, что его контракт уже подписан – команде Williams, за которую три последних года выступал британец, приходится решать собственные кадровые вопросы.

По мнению экспертов, продление сотрудничества с Николя Латифи в настоящий момент выгодно обеим сторонам – канадец уже провел в Ф1 два сезона, получав опыт, а его щедрые спонсоры помогут с наполнением бюджета. 

По ходу Гран При Бельгии глава Williams Йост Капито фактически подтвердил, что Латифи останется в Гроу.

«Я бы сказал, все выглядит именно так», – ответил он на прямой вопрос о продлении контракта. 

Сам пилот, заработавший на предыдущем этапе в Венгрии первые в карьере очки за седьмое место, отметил: «Я думаю, такой результат мне точно не помешает. Но насколько он поможет – решать, полагаю, не мне.

В команде знают, на что я способен. Ситуация в Будапеште была уникальной, но я продемонстрировал, что умею использовать те возможности, которые мне выпадают. В Формуле 1 очень важно время от времени выдавать такие особенные выступления».

Капито сказал, что в команде даже видят в Латифи нового лидера: «Может быть, не прямо сейчас – но он прибавляет от гонки к гонке. Уверен, к концу сезона это будет ему уже по силам. 

Его характер очень подходит, чтобы быть лидером команды. Он очень здорово работает с инженерами, умеет мотивировать. У него есть очень четкое понимание того, куда двигаться, как он хочет улучшать машину – всей команде такое очень нравится. И еще он очень требователен. 

Кроме того, он очень многому научился у Джорджа. Они не только работают сообща, но и проводят вместе много времени на трассе и вне ее. Это замечательные отношения, так что я не сомневаюсь – к концу сезона Ники будет готов вести команду за собой».

Кто займет место за рулем второй машины, если Расселл все же покинет команду, куда менее очевидно. Кандидатами называют тест-пилота Джека Эйткена, а также пропускающих сезон-2021 Даниила Квята и Нико Хюлькенберга. Считается, что есть и вариант возвращения в Гроу Валттери Боттаса.

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