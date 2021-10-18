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Формула 1 Новости

В Williams опровергли улучшение моторов Mercedes

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По словам Йоста Капито, силовые установки остались прежними, так как Mercedes не смогла бы скрыть обратного от своих клиентов

В Williams опровергли улучшение моторов Mercedes

В последних Гран При скорость болидов Mercedes относительно Red Bull ощутимо возросла по сравнению с той, какую можно было наблюдать в середине сезона. Это вызвало множество разговоров, в первую очередь со стороны руководства Red Bull о том, что в Mercedes что-то поменяли в своих болидах.

А поскольку относительно быстрее стали не только машины Mercedes, но также и McLaren и Williams, то под подозрение попало то, что между ними общее – а именно силовая установка.

По самой простой версии в Mercedes просто перевели свои двигатели в режим максимальной мощности, что негативно отразилось на их надежности. По другим версиям силовые установки действительно как-то обновили.

Однако руководитель Williams Йост Капито в интервью телеканалу RTL опроверг подобные предположения.

«По правилам Mercedes обязана поставлять всем командам одинаковые силовые установки, – сказал Капито. – И мы очень довольны их моторами, они одни из лучших, а может и лучшие в Формуле 1.

Что до слухов о том, что мощность силовых установок была увеличена, то это больше фантазии, чем реальность. Впрочем, такие споры и подозрения добавляют вишенку на торт в споре за титул, и я думаю поклонники гонок от этого только выигрывают».

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