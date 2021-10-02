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Формула 1 Новости

В Williams объяснили выбор Элбона, а не де Вриса

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В команде верят, что с Элобоном они скорее выиграют чемпионский титул

В Williams объяснили выбор Элбона, а не де Вриса

В последние годы основным пилотом Williams был гонщик программы Mercedes Джордж Расселл, который в следующем сезоне переходит в свою материнскую команду. По слухам на замену Расселлу рассматривался чемпион Формулы Е и также пилот программы Mercedes Ник де Врис, но команда предпочла ему Алекса Элбона.

Сам Элбон провел 38 Гран При и в конце прошлого года потерял свое место в основном составе Red Bull, став пилотом симулятора.

В разговоре с изданием The Race новый руководитель Williams Йост Капито намекнул на то, что выбор в пользу Элбона был связан не только с его большей опытностью, но и с тем, что команда более не желает быть колыбелью для гонщиков Mercedes, а желает полной самостоятельности.

«При выборе пилотов мы руководствовались исключительно интересами нашей команды, – пояснил Капито. – Сейчас мы полностью независимы. Только так можно выиграть чемпионат мира.

Если бы мы выбрали путь команды категории «Б», то никогда не стали бы первыми. Будучи зависимыми от более успешной команды или производителя нельзя стать чемпионами и добиться уважения. Нам не интересно участвовать в Формуле 1 только для того, чтобы быть частью шоу.

Элбон был очень хорош в конце прошлого сезона. И этот год он не бездельничал, а работал на симуляторе, а также выступал в DTM. Так что он опытный пилот, о нем отличные отзывы со стороны людей, которые с ним работают, и мы надеемся, что он поможет нам улучшить нашу машину.

Так что мы хотели выбрать пилота, у которого уже есть опыт в Формуле 1, но при этом есть и большие амбиции на будущее. Также нам нужен был гонщик, готовый сотрудничать с нами в течении нескольких лет. Конечно, нельзя гарантировать будущее, но мы рассчитываем на Элбона на годы вперед».

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