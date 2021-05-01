В Williams не стали критиковать Расселла за аварию с Боттасом

На Гран При Эмилии-Романьи Джордж Расселл всерьез претендовал на то, чтобы принести Williams первые очки с июля 2019 года. Однако атакуя Валттери Боттаса в борьбе за девятое место британец столкнулся с Mercedes, что привело к сходу обоих.

В Mercedes сочли, что Расселлу не стоило идти на такой обгон, особенно учитывая, что трасса была сухой не по всей ширине, что и привело к столкновению. Однако глава Williams Саймон Робертс ошибки у своего пилота не увидел.

«Ситуация сложная, не правда ли? – сказал Робертс. – Наш пилот был на хорошей позиции. Я смотрел видеозапись момента и она не оставляет сомнений, что он был готов к обгону. Так что мы нисколько не критиковали Джорджа и не сомневаемся, что он поступил верно.

Да, у него не получилось, и на то есть причина. Задним числом легко начать вдаваться в подробности, но для меня все дело в выходе из 18-го поворота. Он хорошо вышел, набрал разгон, шел в слипстриме, использовал DRS. Почему бы не пойти на обгон? Но правая часть трассы была мокрой. Теперь-то легко об этом судить.

Джордж сделал то, чего мы от него и ждем, и был хорош. У него не вышло, но в гонках так бывает».

Робертс также не заметил в действиях Расселла лишней агрессии: «Не думаю, что маневр был особенно агрессивным. Не знаю, что там увидели другие. Я смотрел онборд, и в моем словаре такой маневр агрессивным не называется. Но закончилось все плохо, от этого нам не уйти».