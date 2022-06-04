В Williams назвали главную проблему своих болидов

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Команда Williams в этом сезоне вернулась в аутсайдеры чемпионата и после семи этапов занимает последнее место всего с тремя очками. При этом на прошедшем этапе в Монако синие болиды смотрелись не так уж и плохо, чего нельзя сказать о предыдущем Гран При Испании.

По словам гоночного инженера Williams Дэйва Робсона, это наглядно демонстрирует, что на тех трассах, где важна механическая составляющая шасси, их болиды выглядят сильными, но когда требуется хорошая аэродинамика и генерация за ее счет прижимной силы, Williams оказываются последними.

«Наша главная проблема стала всем очевидна после гонок в Испании и Монако, – сказал Робсон изданию The Race. – Это две противоположные трассы с точки зрения требований к прижимной силе. В Монако мы были в целом хороши. А Испания подтвердила то, о чем мы и так подозревали.

У нас уже есть некоторые идеи, которые неплохо показали себя в аэродинамической трубе. Проблема в потолке бюджета, из-за которого мы не можем испытывать новинки бесконечно долго, чтобы убедиться, что и на реальной машине они сработают.

В итоге у нас есть надежда, что мы сможем улучшить наши машины, но из-за необходимости экономить мы пока не решили, когда привезти обновления. Следующие пара гонок пройдут на трассах, где прижимная сила требуется меньше. И я не думаю, что для них нужно ставить обновления.

Я думаю, мы можем чему-то научиться у Mercdedes, которым удалось решить часть проблем. Подсмотреть, как им удалось добиться снижения дорожного просвета. Это дает преимущество в скорости, но я не уверен, что это не отражается на стабильности болидов. На тренировках в пятницу мы можем попробовать настройки с заниженным дорожным просветом и показать хорошее время, но для гонки такие настройки не годятся».