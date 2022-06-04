Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Вслед за Ferrari и RB, Mercedes также попросила увеличить бюджеты Следующая / Переса уличили в неподобающем для женатого мужчины поведении
Формула 1 Новости

В Williams назвали главную проблему своих болидов

У шасси хорошая ходовая часть, но плохая аэродинамика

Автор:
, Редактор
В Williams назвали главную проблему своих болидов
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Williams в этом сезоне вернулась в аутсайдеры чемпионата и после семи этапов занимает последнее место всего с тремя очками. При этом на прошедшем этапе в Монако синие болиды смотрелись не так уж и плохо, чего нельзя сказать о предыдущем Гран При Испании.

По словам гоночного инженера Williams Дэйва Робсона, это наглядно демонстрирует, что на тех трассах, где важна механическая составляющая шасси, их болиды выглядят сильными, но когда требуется хорошая аэродинамика и генерация за ее счет прижимной силы, Williams оказываются последними.

«Наша главная проблема стала всем очевидна после гонок в Испании и Монако, – сказал Робсон изданию The Race. – Это две противоположные трассы с точки зрения требований к прижимной силе. В Монако мы были в целом хороши. А Испания подтвердила то, о чем мы и так подозревали.

У нас уже есть некоторые идеи, которые неплохо показали себя в аэродинамической трубе. Проблема в потолке бюджета, из-за которого мы не можем испытывать новинки бесконечно долго, чтобы убедиться, что и на реальной машине они сработают.

В итоге у нас есть надежда, что мы сможем улучшить наши машины, но из-за необходимости экономить мы пока не решили, когда привезти обновления. Следующие пара гонок пройдут на трассах, где прижимная сила требуется меньше. И я не думаю, что для них нужно ставить обновления.

Я думаю, мы можем чему-то научиться у Mercdedes, которым удалось решить часть проблем. Подсмотреть, как им удалось добиться снижения дорожного просвета. Это дает преимущество в скорости, но я не уверен, что это не отражается на стабильности болидов. На тренировках в пятницу мы можем попробовать настройки с заниженным дорожным просветом и показать хорошее время, но для гонки такие настройки не годятся».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Вслед за Ferrari и RB, Mercedes также попросила увеличить бюджеты
Предыдущая новость

Вслед за Ferrari и RB, Mercedes также попросила увеличить бюджеты
Следующая новость

Переса уличили в неподобающем для женатого мужчины поведении

Переса уличили в неподобающем для женатого мужчины поведении
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Марко признался, когда именно был подписан контракт с Пересом
Формула 1

Марко признался, когда именно был подписан контракт с Пересом

Де Вриса все активнее прочат в Ф1. И вот каким способом
Формула 1

Де Вриса все активнее прочат в Ф1. И вот каким способом

Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня Джакарта
Формула E

Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня

Williams Больше от
Williams
Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако
Формула 1

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Гран При Испании: дуэли в квалификациях Гран При Испании
Формула 1

Гран При Испании: дуэли в квалификациях

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Босс FIA о проблемах с судьями Ф1: Не могу же я заказывать их в интернете
Формула 1 Формула 1

Босс FIA о проблемах с судьями Ф1: Не могу же я заказывать их в интернете

В Mercedes рассказали, как Расселл едва не проиграл гонку Норрису
Формула 1 Формула 1

В Mercedes рассказали, как Расселл едва не проиграл гонку Норрису

Мнение: потолок бюджетов в Ф1 не заработает без лимита на зарплаты гонщиков
Формула 1 Формула 1

Мнение: потолок бюджетов в Ф1 не заработает без лимита на зарплаты гонщиков

Марко признался, когда именно был подписан контракт с Пересом
Формула 1 Формула 1

Марко признался, когда именно был подписан контракт с Пересом

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.