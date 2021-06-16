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Формула 1 Новости

В Williams намекнули на уход Расселла в Mercedes до конца сезона

Автор:
, Ответственный редактор

Похоже, сезон переходов в Формуле 1 может начаться уже сейчас, не дожидаясь конца чемпионата

В Williams намекнули на уход Расселла в Mercedes до конца сезона

В преддверии Гран При Франции на глазах растет объем слухов вокруг состава Mercedes. Если верить публикациям СМИ, контракт Джорджа Расселла с чемпионской командой на будущий уже можно считать делом решенным.

Шансы Валттери Боттаса остаться в Брэкли после неудачного старта нынешнего чемпионата устремились к нулю – хотя сам он настаивает, что еще только планирует начать переговоры с командой.  

По информации телекомпании RTL, дела обстоят несколько иначе. Глава Mercedes Тото Вольф по ходу уик-энда в Ле-Кастелле проведет переговоры с Боттасом, а после второй гонки в Шпильберге (4 июля) команда сделает свой выбор. 

Считается, что это даст Валттери, чьи шансы остаться в Mercedes в любом случае очень малы, больше времени на поиск продолжения карьеры. 

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Но что обсуждать Вольфу с Боттасом, если решение практически очевидно? Есть основания полагать, что босс команды будет говорить с пилотом вовсе не про 2022 год – а вторую про половину нынешнего чемпионата. 

Это позволяют говорить слова главы Williams Йоста Капито. Он подтвердил возможность перестановок в команде прямо по ходу сезона. 

«Сейчас мы не исключаем никаких вариантов, – казал Капито. – Возможно все. 

Лучше спросить Тото, но мы рассчитываем, что Джордж останется с нами до конца сезона. Мы бы этого очень хотели. Все остальное – лишь сплетни. 

У нас с ним есть действующий контракт. Но, знаете ли, все можно организовать в случае необходимости.

У нас хорошие отношения с Тото, он может звонить мне в любое время».

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