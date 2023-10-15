В Willams рассказали, когда назовут пилота на 2024 год
По словам Джеймса Воулза, вакансия в Гроу, которая остается последней в пелотоне 2024 года, точно останется открытой до завершения нынешнего чемпионата мира
Дебютный сезон в составе Williams складывается для Логана Сарджента непросто – американец частенько попадает в аварии, ему не удается угнаться за своим партнером по команде Алексом Элбоном, а на недавнем Гран При Катара молодой гонщик и вовсе вынужден был сойти, не справившись с физическими нагрузками после теплового удара.
При этом Логану удается порой демонстрировать неплохую скорость, но его результаты пока выглядят недостаточно убедительно, чтобы говорить о продлении контракта на будущий сезон, какой уже есть у его напарника.
В то же время, так как 19 из 20 гонщиков нового сезона уже известны, конкуренция за место в Williams сейчас весьма высока, пусть даже команда и не входит в число лидеров.
На Гран При Катара главу команды из Гроу Джеймса Воулза спросили, как скоро в Williams намерены определиться со своим будущим.
«Думаю, уже после окончания чемпионата, – ответил тот. – Мы уже выбрали направление [в работе с Сарджентом] и будем его придерживаться. Он знает свои задачи, и было бы неверно принимать решение уже сейчас. Так что ждем завершения сезона».
Авария Логана Сарджента, Williams FW45, в квалификации Гран При Японии
Британец добавил: «Скорость у него есть. Это самое главное, так как здесь невозможно что-то исправить. Но в критические моменты ему недостает стабильности, что порой и приводит к авариям.
На "Сузуке" он ехал по ходу квалификационного круга точно по графику Элбона, но этого никто не заметил, так как в последнем повороте он слишком резко нажал на газ и разбил машину. Авария вышла серьезной.
Если посмотреть на ход того этапа, Логан начал его в двух секундах позади Алекса, а к третьей тренировке его отставание сократилось до одной десятой. Сарджент даже проехал быстрее. И это был тот самый психологический настрой, которого мы стремились добиться.
Я говорю совершенно открыто, что мы инвестируем в молодых пилотов. И мы усадили Логана за руль, хотя у него практически не было наката на тестах.
Мы привыкли, что перед дебютом нужно проехать 30 тысяч километров, а у него было всего 850. Но что нам важно видеть – это прогресс и стабильность. Именно они приводят к результатам».
Американец не заработал в нынешнем сезоне ни одного очка. При этом в Зандфорте он дошел до финала квалификации, а в Сильверстоуне финишировал 11-м.
FIA заново рассмотрит эпизод, когда Льюис пересек трассу в Катаре
«У вас же нет информации». Алонсо упрекнул Motorsport.com
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Отсутствие ветра окрыляет. Элбон раскрыл секрет прорыва с 17-го места на седьмое
Отсутствие ветра окрыляет. Элбон раскрыл секрет прорыва с 17-го места на седьмое Отсутствие ветра окрыляет. Элбон раскрыл секрет прорыва с 17-го места на седьмое
Стартовая решетка Гран При Катара
Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена
Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена
Самое важное:
Технический анализ: как днище и рекуператор сделали Ferrari быстрее
Технический анализ: как днище и рекуператор сделали Ferrari быстрее Технический анализ: как днище и рекуператор сделали Ferrari быстрее
Баттон о сложностях из-за жары в Катаре: Если пилоты промолчат, ничего не изменится
Баттон о сложностях из-за жары в Катаре: Если пилоты промолчат, ничего не изменится Баттон о сложностях из-за жары в Катаре: Если пилоты промолчат, ничего не изменится
«У вас же нет информации». Алонсо упрекнул Motorsport.com
«У вас же нет информации». Алонсо упрекнул Motorsport.com «У вас же нет информации». Алонсо упрекнул Motorsport.com
В Willams рассказали, когда назовут пилота на 2024 год
В Willams рассказали, когда назовут пилота на 2024 год В Willams рассказали, когда назовут пилота на 2024 год
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.