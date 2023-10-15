В Willams рассказали, когда назовут пилота на 2024 год

Дебютный сезон в составе Williams складывается для Логана Сарджента непросто – американец частенько попадает в аварии, ему не удается угнаться за своим партнером по команде Алексом Элбоном, а на недавнем Гран При Катара молодой гонщик и вовсе вынужден был сойти, не справившись с физическими нагрузками после теплового удара.

При этом Логану удается порой демонстрировать неплохую скорость, но его результаты пока выглядят недостаточно убедительно, чтобы говорить о продлении контракта на будущий сезон, какой уже есть у его напарника.

В то же время, так как 19 из 20 гонщиков нового сезона уже известны, конкуренция за место в Williams сейчас весьма высока, пусть даже команда и не входит в число лидеров.

На Гран При Катара главу команды из Гроу Джеймса Воулза спросили, как скоро в Williams намерены определиться со своим будущим.

«Думаю, уже после окончания чемпионата, – ответил тот. – Мы уже выбрали направление [в работе с Сарджентом] и будем его придерживаться. Он знает свои задачи, и было бы неверно принимать решение уже сейчас. Так что ждем завершения сезона».

Авария Логана Сарджента, Williams FW45, в квалификации Гран При Японии

Британец добавил: «Скорость у него есть. Это самое главное, так как здесь невозможно что-то исправить. Но в критические моменты ему недостает стабильности, что порой и приводит к авариям.

На "Сузуке" он ехал по ходу квалификационного круга точно по графику Элбона, но этого никто не заметил, так как в последнем повороте он слишком резко нажал на газ и разбил машину. Авария вышла серьезной.

Если посмотреть на ход того этапа, Логан начал его в двух секундах позади Алекса, а к третьей тренировке его отставание сократилось до одной десятой. Сарджент даже проехал быстрее. И это был тот самый психологический настрой, которого мы стремились добиться.

Я говорю совершенно открыто, что мы инвестируем в молодых пилотов. И мы усадили Логана за руль, хотя у него практически не было наката на тестах.

Мы привыкли, что перед дебютом нужно проехать 30 тысяч километров, а у него было всего 850. Но что нам важно видеть – это прогресс и стабильность. Именно они приводят к результатам».

Американец не заработал в нынешнем сезоне ни одного очка. При этом в Зандфорте он дошел до финала квалификации, а в Сильверстоуне финишировал 11-м.