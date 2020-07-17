Льюис Хэмилтон установил лучшее время в первой тренировке Формулы 1 в Венгрии. Пилот Mercedes проехал круг по «Хунгарорингу» за 1.16,003 на жесткой резине. Это намного быстрее, чем ехали пилоты Ф1 на этой же трассе год назад.

Второй результат показал партнер Хэмилтона по команде Mercedes Валттери Боттас. Следом за ними расположились напарники по Racing Point Серхио Перес и Лэнс Стролл. Все остальные уступили лидерам больше секунды.

На своем лучшем круге Перес отстал от Хэмилтона с Боттасом на полсекунды, но это не помешало Серхио установить лучшее время на первом секторе. На втором секторе быстрейшим стал Хэмилтон, на третьем Боттас.

Лучшим пилотом среди тех, кто не использовал двигатели Mercedes, оказался Даниэль Риккардо: представитель Renault занял пятую строчку. Следом за ним тренировку завершили Себастьян Феттель и Шарль Леклер на Ferrari. Даниил Квят показал 16 время и уступил три десятых секунды Николя Латифи на Williams. Россиянин оказался единственным, кто на протяжении всей тренировки работал с одним составом шин.

Кими Райкконен не участвовал в тренировке. Вместо него за рулем Alfa Romeo выступал резервист команды Роберт Кубица; поляк показал 19-й результат. Пьер Гасли не проехал ни одного круга: инженеры заметили аномалию в двигателе его AlphaTauri и запретили французу выезжать на трассу до выяснения причин.

Вторая часть свободных заездов Гран При Венгрии пройдет сегодня, 17 июля. Старт намечен на 16:00 по московскому времени. Motorsport.com будет вести текстовую онлайн-трансляцию.