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Формула 1 / Гран При Венгрии / Отчет о тренировке

В Венгрии завершилась первая тренировка Формулы 1. Быстрейшим стал Хэмилтон

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В Венгрии завершилась первая тренировка Формулы 1. Быстрейшим стал Хэмилтон
Автор:
, шеф-редактор
17 июл. 2020 г., 10:33

Лучшее время в первой части свободных заездов на «Хунгароринге» показал действующий чемпион мира

Льюис Хэмилтон установил лучшее время в первой тренировке Формулы 1 в Венгрии. Пилот Mercedes проехал круг по «Хунгарорингу» за 1.16,003 на жесткой резине. Это намного быстрее, чем ехали пилоты Ф1 на этой же трассе год назад.

Второй результат показал партнер Хэмилтона по команде Mercedes Валттери Боттас. Следом за ними расположились напарники по Racing Point Серхио Перес и Лэнс Стролл. Все остальные уступили лидерам больше секунды.

На своем лучшем круге Перес отстал от Хэмилтона с Боттасом на полсекунды, но это не помешало Серхио установить лучшее время на первом секторе. На втором секторе быстрейшим стал Хэмилтон, на третьем Боттас.

Лучшим пилотом среди тех, кто не использовал двигатели Mercedes, оказался Даниэль Риккардо: представитель Renault занял пятую строчку. Следом за ним тренировку завершили Себастьян Феттель и Шарль Леклер на Ferrari. Даниил Квят показал 16 время и уступил три десятых секунды Николя Латифи на Williams. Россиянин оказался единственным, кто на протяжении всей тренировки работал с одним составом шин.

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон 37 1'16.003     207.512
2 Finland Валттери Боттас 37 1'16.089 0.086 0.086 207.278
3 Mexico Серхио Перес 20 1'16.530 0.527 0.441 206.083
4 Canada Лэнс Стролл 35 1'16.967 0.964 0.437 204.913
5 Australia Даниэль Риккардо 28 1'17.200 1.197 0.233 204.295
6 Germany Себастьян Феттель 26 1'17.238 1.235 0.038 204.194
7 Monaco Шарль Леклер 29 1'17.404 1.401 0.166 203.756
8 Netherlands Макс Ферстаппен 28 1'17.435 1.432 0.031 203.675
9 United Kingdom Ландо Норрис 26 1'17.523 1.520 0.088 203.444
10 France Эстебан Окон 35 1'17.615 1.612 0.092 203.202
11 Spain Карлос Сайнс 32 1'17.675 1.672 0.060 203.046
12 Denmark Кевин Магнуссен 35 1'17.713 1.710 0.038 202.946
13 Thailand Александр Элбон 28 1'17.727 1.724 0.014 202.910
14 France Ромен Грожан 35 1'17.890 1.887 0.163 202.485
15 Canada Николя Латифи 31 1'17.969 1.966 0.079 202.280
16 Russian Federation Даниил Квят 35 1'18.292 2.289 0.323 201.445
17 Italy Антонио Джовинацци 30 1'18.425 2.422 0.133 201.104
18 United Kingdom Джордж Расселл 29 1'18.574 2.571 0.149 200.722
19 Poland Роберт Кубица 26 1'19.150 3.147 0.576 199.262
Полные результаты

Кими Райкконен не участвовал в тренировке. Вместо него за рулем Alfa Romeo выступал резервист команды Роберт Кубица; поляк показал 19-й результат. Пьер Гасли не проехал ни одного круга: инженеры заметили аномалию в двигателе его AlphaTauri и запретили французу выезжать на трассу до выяснения причин.

Вторая часть свободных заездов Гран При Венгрии пройдет сегодня, 17 июля. Старт намечен на 16:00 по московскому времени. Motorsport.com будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Первая тренировка
Местонахождение Хунгароринг
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Антон Погорельский

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