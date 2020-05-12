Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план по выходу страны с карантина. В 50-страничном документе, который опубликовал глава правительства, прописано возобновление спортивных состязаний без зрителей. Это решение станет частью второй фазы выхода с карантина. Согласно документу, эта фаза наступит не раньше 1 июня.

Официальное разрешение британских властей поможет Формуле 1 провести Гран При в Сильверстоуне. Этот этап запланирован на середину июля.

В то же время Гран При Великобритании угрожает другое решение властей – обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Формула 1 может попробовать получить особое разрешение, которое позволит чемпионату стать исключением и не соблюдать карантин.

В этом случае гонка на Сильверстоуне сможет состояться по графику. В противном случае Ф1 придется переносить Гран При на более поздний срок, чтобы гоночные команды успели переждать карантин после приезда из Австрии.

Первый этап Формулы 1 в сезоне-2020 должен состояться в австрийском Шпильберге 5 июля. По последней информации, там же пройдет второй этап, после чего участники отправятся в Сильверстоун для сдвоенного Гран При Великобритании. Официальный календарь предстоящего чемпионата пока не опубликован.