Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
2 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
31 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Турции / Новость

В Турции ну очень рады приезду Формулы 1. Послушайте, как там встречают фуру Renault

Билеты
Поделились
Комментарии
В Турции ну очень рады приезду Формулы 1. Послушайте, как там встречают фуру Renault
Автор:
, Главный редактор

Турецкая болельщица заработала свои пять минут славы, выложив в соцсети обычное видео с необычной звуковой дорожкой

Турецкий Гран При Формулы 1 в этом году состоится впервые после перерыва длиной в 9 лет. Более того, в последние годы на трассе в Стамбуле практически не проводятся этапы престижных гоночных серий – хотя в прошлые сезоны туда приезжали, к примеру, участники чемпионатов мира по мотогонкам и ралли-кроссу.

Неудивительно, что местные поклонники автоспорта крайне рады возвращению Формулы 1 в их страну. Однако реакция одной из турецких болельщиц удивила даже тех, кто знает историю стамбульской гонки. Тем более, вызвана эта реакция была не встречей с пилотом или возможностью оказаться рядом с гоночной машиной – а всего лишь видом фуры команды Renault на одной из турецких автомагистралей.

Если встроенный контент не отображается – обновите, пожалуйста, страницу.

 

Читайте также:

«Как Дэвид Кэмерон [бывший премьер-министр Великобритании] в таких случаях говорил? «Поспокойнее, дорогая?» – прокомментировал ролик экс-чемпион Ф1 Деймон Хилл, перепостивший видео в своем твитер-аккаунте. – Если они в таком восторге от грузовика, представьте, как они отреагируют на болид…»

Читайте также:

Вьетнам отказался от гонки Формулы 1, Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу

Предыдущая новость

Вьетнам отказался от гонки Формулы 1, Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции Билеты
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Алези: Моего сына выгнали из Академии Ferrari
Формула 2 Формула 2 / Новость

Алези: Моего сына выгнали из Академии Ferrari

Хэмилтон: Отец отговаривал меня идти в Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Отец отговаривал меня идти в Mercedes

Квят назвал рецепт своего прогресса в осенних гонках
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят назвал рецепт своего прогресса в осенних гонках

Формула 1 без Хэмилтона: какой она будет?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Формула 1 без Хэмилтона: какой она будет?

Вольф: После Росберга найм Ферстаппена – не вариант
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: После Росберга найм Ферстаппена – не вариант

Култхард: Феттель исчерпал себя, с ним покончено
Формула 1 Формула 1 / Новость

Култхард: Феттель исчерпал себя, с ним покончено

Довициозо пропустит следующий сезон – пилот MotoGP отказался от всех предложений
MotoGP MotoGP / Новость

Довициозо пропустит следующий сезон – пилот MotoGP отказался от всех предложений

Как сезон Шварцмана повлияет на отношения с Ferrari – и шансы стать звездой Формулы 1. Мнения итальянца и россиянина
Формула 2 Формула 2 / Аналитика

Как сезон Шварцмана повлияет на отношения с Ferrari – и шансы стать звездой Формулы 1. Мнения итальянца и россиянина

Самое важное:

В Турции ну очень рады приезду Формулы 1. Послушайте, как там встречают фуру Renault
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Турции ну очень рады приезду Формулы 1. Послушайте, как там встречают фуру Renault

Вьетнам отказался от гонки Формулы 1, Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вьетнам отказался от гонки Формулы 1, Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу

Квят назвал рецепт своего прогресса в осенних гонках
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят назвал рецепт своего прогресса в осенних гонках

Хэмилтон: Отец отговаривал меня идти в Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Отец отговаривал меня идти в Mercedes

Самое читаемое

1
Формула 2

Алези: Моего сына выгнали из Академии Ferrari

2
Формула 1

Хэмилтон: Отец отговаривал меня идти в Mercedes

3
Формула 1

Квят назвал рецепт своего прогресса в осенних гонках

4
Формула 1

Формула 1 без Хэмилтона: какой она будет?

5
Формула 1

Вольф: После Росберга найм Ферстаппена – не вариант

Самое важное:

В Турции ну очень рады приезду Формулы 1. Послушайте, как там встречают фуру Renault
Формула 1

В Турции ну очень рады приезду Формулы 1. Послушайте, как там встречают фуру Renault

Вьетнам отказался от гонки Формулы 1, Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу
Формула 1

Вьетнам отказался от гонки Формулы 1, Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу

Квят назвал рецепт своего прогресса в осенних гонках
Формула 1

Квят назвал рецепт своего прогресса в осенних гонках

Хэмилтон: Отец отговаривал меня идти в Mercedes
Формула 1

Хэмилтон: Отец отговаривал меня идти в Mercedes

Грожан высказался против радиопереговоров в телеэфире
Формула 1

Грожан высказался против радиопереговоров в телеэфире

Последние видео

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.