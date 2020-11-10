В Турции ну очень рады приезду Формулы 1. Послушайте, как там встречают фуру Renault
Турецкая болельщица заработала свои пять минут славы, выложив в соцсети обычное видео с необычной звуковой дорожкой
Турецкий Гран При Формулы 1 в этом году состоится впервые после перерыва длиной в 9 лет. Более того, в последние годы на трассе в Стамбуле практически не проводятся этапы престижных гоночных серий – хотя в прошлые сезоны туда приезжали, к примеру, участники чемпионатов мира по мотогонкам и ралли-кроссу.
Неудивительно, что местные поклонники автоспорта крайне рады возвращению Формулы 1 в их страну. Однако реакция одной из турецких болельщиц удивила даже тех, кто знает историю стамбульской гонки. Тем более, вызвана эта реакция была не встречей с пилотом или возможностью оказаться рядом с гоночной машиной – а всего лишь видом фуры команды Renault на одной из турецких автомагистралей.
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«Как Дэвид Кэмерон [бывший премьер-министр Великобритании] в таких случаях говорил? «Поспокойнее, дорогая?» – прокомментировал ролик экс-чемпион Ф1 Деймон Хилл, перепостивший видео в своем твитер-аккаунте. – Если они в таком восторге от грузовика, представьте, как они отреагируют на болид…»
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции Билеты
|Автор
|Кирилл Качнов