Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса Следующая / Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда
Формула 1 Новости

В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер

Автор:
, Редактор

Нововведение может появиться уже в 2022 году

В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер

В нынешнем сезоне Формулы 1 подписчики официального сервиса F1TV могли видеть изображения с камер, расположенных на шлемах пилотов. В частности, на тренировке Гран При Бельгии в пятницу транслировалось изображение с камеры на шлеме Фернандо Алонсо, а в Монце в спринтерской гонке – со шлема Джорджа Расселла.

В отличие от жестко закрепленных бортовых камер, устройства на шлеме позволяют увидеть, куда направлен взгляд гонщика и оценить, например, тряску в болиде. Они уже широко применяются в трансляциях Формулы Е и IndyCar.

В Формуле 1 пока это были лишь эксперименты, но уже в следующем сезоне такая практика может стать постоянный, рассказал изданию The Race исполнительный продюссер чемпионата Дин Локи.

«Мы всегда хотели использовать этот инструмент в трансляциях, – заявил Локи. – И в гонках, и в спринтах и также в квалификациях. Это очень зрелищно, особенно в условиях плотного трафика или во время быстрых кругов в финалах квалификаций.

Но сейчас ситуация сложилась так, что командам нужно помочь нам интегрировать изображения с камер на шлемах в нашу единую систему. Пока мы лишь экспериментируем с трансляцией изображения со стороны пилотов. Возможно, в 2022 году это станет обязательным элементом. По крайней мере мы работаем с командами над этим».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

Предыдущая новость

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

Следующая новость

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена

21 ч
2
Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

2 ч
3
Формула 1

«Пусть собирает свой рюкзачок и едет домой». Култхард обрушился на Цуноду

20 ч
4
Формула 1

Слухи: Ferrari провела тесты, скрыв их реальную цель

1 дн
5
Формула 1

Почему не сделать обязательными три состава в гонке? В Pirelli ответили

18 ч
Самое важное:
Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes
Формула 1

Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes

29мин
Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда
Формула 1

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда

1 ч
В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер
Формула 1

В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер

2 ч
Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса
Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

2 ч
Почему не сделать обязательными три состава в гонке? В Pirelli ответили
Формула 1

Почему не сделать обязательными три состава в гонке? В Pirelli ответили

18 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes
Формула 1

Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes

У Росси будет дочка: в ее честь у него розовый шлем Гран При Сан-Марино
MotoGP

У Росси будет дочка: в ее честь у него розовый шлем

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда
Формула 1

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда

Самое читаемое Сегодня

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса
Формула 1 Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

«Пусть собирает свой рюкзачок и едет домой». Култхард обрушился на Цуноду
Формула 1 Формула 1

«Пусть собирает свой рюкзачок и едет домой». Култхард обрушился на Цуноду

Слухи: Ferrari провела тесты, скрыв их реальную цель
Формула 1 Формула 1

Слухи: Ferrari провела тесты, скрыв их реальную цель

Почему не сделать обязательными три состава в гонке? В Pirelli ответили
Формула 1 Формула 1

Почему не сделать обязательными три состава в гонке? В Pirelli ответили

Команды Ф1 хотят сделать болиды тяжелее – на беду пилотам
Формула 1 Формула 1

Команды Ф1 хотят сделать болиды тяжелее – на беду пилотам

Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes

Шварцман сел за руль Ferrari на тестах в Имоле
Формула 1 Формула 1

Шварцман сел за руль Ferrari на тестах в Имоле

Самое важное:

Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда
Формула 1 Формула 1

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда

В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер
Формула 1 Формула 1

В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса
Формула 1 Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.