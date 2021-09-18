В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер

В нынешнем сезоне Формулы 1 подписчики официального сервиса F1TV могли видеть изображения с камер, расположенных на шлемах пилотов. В частности, на тренировке Гран При Бельгии в пятницу транслировалось изображение с камеры на шлеме Фернандо Алонсо, а в Монце в спринтерской гонке – со шлема Джорджа Расселла.

В отличие от жестко закрепленных бортовых камер, устройства на шлеме позволяют увидеть, куда направлен взгляд гонщика и оценить, например, тряску в болиде. Они уже широко применяются в трансляциях Формулы Е и IndyCar.

В Формуле 1 пока это были лишь эксперименты, но уже в следующем сезоне такая практика может стать постоянный, рассказал изданию The Race исполнительный продюссер чемпионата Дин Локи.

«Мы всегда хотели использовать этот инструмент в трансляциях, – заявил Локи. – И в гонках, и в спринтах и также в квалификациях. Это очень зрелищно, особенно в условиях плотного трафика или во время быстрых кругов в финалах квалификаций.

Но сейчас ситуация сложилась так, что командам нужно помочь нам интегрировать изображения с камер на шлемах в нашу единую систему. Пока мы лишь экспериментируем с трансляцией изображения со стороны пилотов. Возможно, в 2022 году это станет обязательным элементом. По крайней мере мы работаем с командами над этим».