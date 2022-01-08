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Формула 1 Новости

В Toro Rosso вспомнили, как посылали Йоса Ферстаппена матом

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По словам бывшего спортивного директора команды, известной сейчас как AlphaTauri, его коллегам в Red Bull также приходилось ставить отца Макса Ферстаппена на место

В Toro Rosso вспомнили, как посылали Йоса Ферстаппена матом

Успех Макса Ферстаппена в гонках и в Формуле 1 в частности многие связывают с его отцом, бывшем гонщиком Йосом Ферстаппеном. По крайней мере, он добился, чтобы Макс стал (и до сих пор оставался) самым молодым дебютантом чемпионата и самым молодым победителем Гран При.

При этом доходило до того, что в самом начале командам приходилось осаживать старшего Ферстаппена, который слишком активно вмешивался не в свои дела. Об этом в интервью голландской редакции Motorsport.com рассказал Грэм Уотсон, который долгие годы был спортивным директором команды AlphaTauri (бывшая Toro Rosso), где дебютировал Ферстаппен, но в конце 2021 года завершил карьеру в Формуле 1.

По словам Уотсона, в их команде тогда было два молодых гонщика: Ферстаппен и Карлос Сайнс. И за спинами обоих стояли отцы-пилоты: помимо Йоса Ферстаппена это был двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший.

Команда старалась обеспечить своим пилотам равные условия, но Йос Ферстаппен в это не верил.

«Йос сам столкнулся с несправедливым к себе отношением, когда был партнером Михаэля Шумахера в Benetton, – сказал Уотсон. – Не думаю, что я сейчас раскрываю вам какие-то секреты, это давно известно.

И Макс с самого начала был тем, кто не станет выступать за команду, построенную вокруг его напарника. Его устраивает только когда команда строится под него.

В общем, когда Макс пришел к нам, мы были не столь профессиональной командой, как сейчас. И Йос, похоже, сомневался, что мы станем для его сына хорошим трамплином в Формуле 1. Это проявлялось в том, что Йос постоянно клал мне руку на плечо и говорил: «Грэм, а что у нас с этим, что у нас с тем?».

В какой-то момент меня это так достало, что я повернулся и сказал ему: «Шел бы ты ****** подобру-поздорову, не мешай парням делать их работу».

Когда Макс перешел в Red Bull, там Йосу Ферстаппену тоже сказали держаться на известном расстоянии. У меня нет детей, но я могу представить, как трудно отцу отпускать своего сына в самостоятельную жизнь».

Дополнительная информация: Рональд Фердинг

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