В том году судьи лишили Феттеля победы в Канаде. Один из них до сих пор жалеет

В прошлом году судьи лишили Себастьяна Феттеля победы на Гран При Канады. Немец лидировал всю гонку и приехал на финиш первым, однако из-за пятисекундного штрафа уступил победу Льюису Хэмилтону.

То наказание получилось весьма спорным: лидируя, Феттель срезал поворот, и вернулся на трассу прямо перед Хэмилтоном. Судьи сочли, что его возвращение было опасным и могло привести к столкновению, за что пилот Ferrari и был оштрафован.

Одним из стюардов на том этапе был Эммануэле Пирро. Он до сих пор помнит про тот случай, признавая, что ему крайне не хотелось наказывать Себастьяна.

«Честность и прямота для меня важнее того нравится мне человек или нет, – сказал Пирро в подкасте F1 Nation. – И это помогает мне работать стюардом. Ведь я испытываю сочувствие.

Например, в прошлом году в Канаде, когда нам пришлось оштрафовать Себастьяна Феттеля на пять секунд, я так сильно желал ему победы. Мне было его жаль, я считал, что он заслужил победу. Но моя ответственность для меня важнее».

Причиной спада в результатах Феттеля в последнее время Пирро считает его некомфортное положение в команде:

«Мне кажется, попадая в сложную ситуацию ты теряешь способность выступать на своем нормальном уровне. Например, посмотрите на Себастьяна Феттеля, одного из величайших пилотов, который выступал восхитительно. Как минимум два титула он взял на последних этапах, когда давление было на пределе.

Но его последние выступления просто не отражают того, на что он способен. По-моему, это признак его дискомфорта».