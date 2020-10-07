История
В тени древнего замка. История гоночной трассы «Нюрбургринг»
В преддверии Айфельского Гран При мы решили вспомнить без малого вековую историю гонок на трассе, имя которой давно стало культовым
Еще в начале XX века, когда вся Европа увлеклась «гонками моторов», в Германии выбирали место для строительства стационарной трассы. Сам Кайзер Вильгельм II, большой поклонник автомобилей, возглавил специально созданную комиссию
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Сначала выбор пал на север страны, но затем местность в окрестностях Гамбурга сочли недостаточно разнообразной. Тогда-то и вспомнили про Айфельские горы у границы с Бельгией
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Окончательный выбор пал на поросшие густым лесом склоны большого холма, на вершине которого мрачно возвышался возведенный еще в XII веке замок Нюрбург
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Интересно, что это кадр 2006 года, умело стилизованный под старину
Проект будущей трассы поручили архитектурному бюро Густава Айхлера. Нужно было взять все лучшее от таких образцов, как уже построенная «Монца», сицилийская дорожная гонка «Тарга Флорио» и других, но придать проекту собственный характер
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Идею поддержал обер-бургомистр Кельна, будущий канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Строительство, начавшееся осенью 1925 года, обеспечило несколько тысяч рабочих мест. Сразу было решено, что в свободное от гонок время на трассу будут за деньги пускать всех желающих прокатиться
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Всего за полтора года и 15 миллионов рейхсмарок, выделенных правительством, немцы построили настоящее произведение гоночного искусства. Общая протяженность трассы составила 28 километров, она включала почти две сотни поворотов
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Ширина полотна на всем протяжении составляла 8-9 метров. Более простая южная часть и более сложная северная могли использоваться как вместе, так и по отдельности. Для обкатки машин была заранее предусмотрена возможность использовать совсем короткую петлю вокруг комплекса боксов
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Визуальной доминантой «Нюрбургринга», как назвали новый автодром, стал возвышающийся чуть вдалеке старинный замок
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Торжественное открытие трассы состоялось 18-19 июня 1927 года. В субботу свою гонку провели мотоциклисты, в воскресенье гонщики на автомобилях
Фотограф: LAT Images
Вниманию дотошных любителей истории – на фото не открытие трассы, а приготовления к старту гонки 1931 года
Первым победителем стал Рудольф Караччиолла на 5-литровом Mercedes (справа на фото)
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Трасса, не имевшая аналогов в мире, мгновенно обрела невероятную популярность. Правда, южную петлю это не коснулось – она осталась вотчиной мотогонщиков и небольших соревнований. А вот северная – Нордшляйфе – быстро стала культовой
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В довоенную пору вместе с гонщиком обязательно ехал механик. Этот момент отражен, например, в прекрасном романе «Три товарища» Эриха Марии Ремарка
Довоенные баталии непримиримых соперников – заводских команд Mercedes и Auto Union, в составе которых выступали главные звезды тех лет – привлекали на трибуны сотни тысяч человек
Фотограф: LAT Images
Вот как в те годы выглядело табло для зрителей. Практически современный тайминг, разве что цифры приходилось менять вручную
Фотограф: LAT Images
Трасса пострадала во время войны, а потом какое-то время использовалась в качестве обычной дороги
Фотограф: LAT Images
Но уже в 1947-м восстановленный «Нюрбургринг» принял первые гонки, а еще четыре года спустя сюда приехала совсем юная в ту пору Формула 1
Фотограф: LAT Images
За последующую четверть века здесь было вписано немало золотых страниц в летопись истории автоспорта
Фотограф: LAT Images
В 1957 году Хуан-Мануэль Фанхио одержал в Германии одну из своих самых ярких побед. Аргентинец решил проехать гонку со сменой шин. Он уверенно лидировал, но на пит-стопе одна из гаек закатилась под машину
Фотограф: LAT Images
Потеряв в общей сложности больше минуты, пилот Maserati вернулся на трассу в 48 секундах позади Майка Хоторна с Питером Коллинзом…
Фотограф: LAT Images
Maserati Фанхио легко отличить от Ferrari его соперников по золотой полосе у носового водзухозаборника
…на оставшихся десяти кругах Фанхио девять раз улучшал рекорд трассы. Перед самым финишем он настиг пару британцев и обошел обоих. То была его 24-я и последняя победа в Ф1
Фотограф: LAT Images
Питер Коллинз на фото слева от Маэстро, Майк Хоторн – справа в традиционной бабочке
Безумная дождевая гонка 1968 года проходила в условиях ливня и сильного тумана
Фотограф: LAT Images
Ее героем стал Джеки Стюарт на Matra, который на новых дождевых шинах Dunlop оказался недосягаем для соперников
Фотограф: LAT Images
Пока преследователи ошибались и скользили, шотландец мчался вперед – и в итоге победил с разницей в четыре минуты. На большинстве современных трасс это составило бы три круга
Фотограф: Sutton Images
К тому времени ручное табло уступило место электронному, которое показывало положение пилотов на длинной «Северной петле»
Фотограф: Sutton Images
Спустя 40 лет после открытия «Нюрбургринг» по-прежнему сохранял уникальный характер – скоростная трасса с прыжками, сложными профилированными поворотами и длинными прямыми покорялась только лучшим
Фотограф: LAT Images
Здесь порой происходили смертельные аварии, как эта, унесшая в 1964-м жизнь голландского графа де Бофора, но в те дни подобные трагедии, увы, случались повсеместно
Фотограф: Дэвид Фиппс
Однако вопросы безопасности стали все больше беспокоить Формулу 1 – и вот уже на длинных лесных прямых появились гардрейли…
Фотограф: LAT Images
…но судейские посты по-прежнему располагались на протяжении 23 километров «Нордшляйфе» гораздо реже, чем на других трассах
Фотограф: LAT Images
Авария Ники Лауды в гонке 1976 года, когда лишь отвага других гонщиков позволила вытащить потерявшего сознание австрийца из горящей машины, поставила окончательную точку в отношениях Ф1 и «Северной петли»
Фотограф: Без авторства
Однако история получила продолжение в 1984-м, когда на месте непопулярной «Зюдшляйфе» построили современную трассу Гран При
Фотограф: Williams F1
В этот раз история оказалась короткой – после пары гонок Берни Экклстоун сделал выбор в пользу «Хоккенхаймринга», оставив окрестности замка Нюрбург без Формулы 1
Фотограф: Sutton Images
На фото – победитель гонки 1985 года Микеле Альборето. Тот успех стал для него последним в карьере
В середине 90-х популярность Ф1 в Германии взлетела до небес благодаря Михаэлю Шумахеру, что привело к появлению в календаре Гран При Европы в Айфельских предгорьях. Шумахер подарил болельщикам фантастическую погоню за Жаном Алези по сырой трассе и обгон за три круга до финиша
Фотограф: LAT Images
На фото Алези на Ferrari еще впереди Шумахера на Benetton
Спустя четыре года «Нюрбургринг» подарил еще одну культовую гонку, по ходу которой все фавориты по каким-то причинам выбыли из борьбы за победу, и сильнейшим стал Джонни Херберт из команды Stewart
Фотограф: Sutton Images
Забавно, но британец тоже никогда после этого случая не побеждал в Ф1
Уже на нашей памяти – в 2007-м – безвестный Маркус Винкельхок из команды Spyker в своем первом и единственном Гран При возглавил гонку на втором круге, хотя стартовал только 22-м…
Фотограф: Лоренцо Белланка / Motorsport Images
…а еще через два Марк Уэббер наконец-то покорил вершину призового подиума после сотни с лишним попыток
Фотограф: Sutton Images
В последний раз Формула 1 приезжала на «Нюрбургринг» в 2013-м. Непобедимый в те дни Себастьян Феттель за рулем Red Bull одержал свою первую и единственную победу на домашнем этапе
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
В гонке Себ не без труда переиграл соперников из Lotus, Ромена Грожана и Кими Райкконена. Все трое, к слову, по-прежнему в пелотоне
Фотограф: Sutton Images
Смена владельцев и непростая финансовая ситуация привела к тому, что «Нюрбургринг» потерял место в календаре Ф1. Но трасса, в том числе культовая «Северная петля», все это время продолжали принимать самые разные гонки
Фотограф: Александр Триниц
История, как известно, развивается по спирали. Так что совсем скоро безмолвие старого замка на древнем холме вновь будет нарушено ревом моторов Формулы 1
Фотограф: Эрик Гилберт
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля Билеты
|Автор
|Александр Кабановский