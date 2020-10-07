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В тени древнего замка. История гоночной трассы «Нюрбургринг»

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В тени древнего замка. История гоночной трассы «Нюрбургринг»
Автор:
, Ответственный редактор

В преддверии Айфельского Гран При мы решили вспомнить без малого вековую историю гонок на трассе, имя которой давно стало культовым

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Еще в начале XX века, когда вся Европа увлеклась «гонками моторов», в Германии выбирали место для строительства стационарной трассы. Сам Кайзер Вильгельм II, большой поклонник автомобилей, возглавил специально созданную комиссию

Еще в начале XX века, когда вся Европа увлеклась «гонками моторов», в Германии выбирали место для строительства стационарной трассы. Сам Кайзер Вильгельм II, большой поклонник автомобилей, возглавил специально созданную комиссию
1/38

Фотограф: LAT Images

Сначала выбор пал на север страны, но затем местность в окрестностях Гамбурга сочли недостаточно разнообразной. Тогда-то и вспомнили про Айфельские горы у границы с Бельгией

Сначала выбор пал на север страны, но затем местность в окрестностях Гамбурга сочли недостаточно разнообразной. Тогда-то и вспомнили про Айфельские горы у границы с Бельгией
2/38

Фотограф: LAT Images

Окончательный выбор пал на поросшие густым лесом склоны большого холма, на вершине которого мрачно возвышался возведенный еще в XII веке замок Нюрбург

Окончательный выбор пал на поросшие густым лесом склоны большого холма, на вершине которого мрачно возвышался возведенный еще в XII веке замок Нюрбург
3/38

Фотограф: Sutton Images

Интересно, что это кадр 2006 года, умело стилизованный под старину

Проект будущей трассы поручили архитектурному бюро Густава Айхлера. Нужно было взять все лучшее от таких образцов, как уже построенная «Монца», сицилийская дорожная гонка «Тарга Флорио» и других, но придать проекту собственный характер

Проект будущей трассы поручили архитектурному бюро Густава Айхлера. Нужно было взять все лучшее от таких образцов, как уже построенная «Монца», сицилийская дорожная гонка «Тарга Флорио» и других, но придать проекту собственный характер
4/38

Фотограф: LAT Images

Идею поддержал обер-бургомистр Кельна, будущий канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Строительство, начавшееся осенью 1925 года, обеспечило несколько тысяч рабочих мест. Сразу было решено, что в свободное от гонок время на трассу будут за деньги пускать всех желающих прокатиться

Идею поддержал обер-бургомистр Кельна, будущий канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Строительство, начавшееся осенью 1925 года, обеспечило несколько тысяч рабочих мест. Сразу было решено, что в свободное от гонок время на трассу будут за деньги пускать всех желающих прокатиться
5/38

Фотограф: LAT Images

Всего за полтора года и 15 миллионов рейхсмарок, выделенных правительством, немцы построили настоящее произведение гоночного искусства. Общая протяженность трассы составила 28 километров, она включала почти две сотни поворотов

Всего за полтора года и 15 миллионов рейхсмарок, выделенных правительством, немцы построили настоящее произведение гоночного искусства. Общая протяженность трассы составила 28 километров, она включала почти две сотни поворотов
6/38

Фотограф: LAT Images

Ширина полотна на всем протяжении составляла 8-9 метров. Более простая южная часть и более сложная северная могли использоваться как вместе, так и по отдельности. Для обкатки машин была заранее предусмотрена возможность использовать совсем короткую петлю вокруг комплекса боксов

Ширина полотна на всем протяжении составляла 8-9 метров. Более простая южная часть и более сложная северная могли использоваться как вместе, так и по отдельности. Для обкатки машин была заранее предусмотрена возможность использовать совсем короткую петлю вокруг комплекса боксов
7/38

Фотограф: LAT Images

Визуальной доминантой «Нюрбургринга», как назвали новый автодром, стал возвышающийся чуть вдалеке старинный замок

Визуальной доминантой «Нюрбургринга», как назвали новый автодром, стал возвышающийся чуть вдалеке старинный замок
8/38

Фотограф: LAT Images

Торжественное открытие трассы состоялось 18-19 июня 1927 года. В субботу свою гонку провели мотоциклисты, в воскресенье гонщики на автомобилях

Торжественное открытие трассы состоялось 18-19 июня 1927 года. В субботу свою гонку провели мотоциклисты, в воскресенье гонщики на автомобилях
9/38

Фотограф: LAT Images

Вниманию дотошных любителей истории – на фото не открытие трассы, а приготовления к старту гонки 1931 года 

Первым победителем стал Рудольф Караччиолла на 5-литровом Mercedes (справа на фото)

Первым победителем стал Рудольф Караччиолла на 5-литровом Mercedes (справа на фото)
10/38

Фотограф: LAT Images

Трасса, не имевшая аналогов в мире, мгновенно обрела невероятную популярность. Правда, южную петлю это не коснулось – она осталась вотчиной мотогонщиков и небольших соревнований. А вот северная – Нордшляйфе – быстро стала культовой

Трасса, не имевшая аналогов в мире, мгновенно обрела невероятную популярность. Правда, южную петлю это не коснулось – она осталась вотчиной мотогонщиков и небольших соревнований. А вот северная – Нордшляйфе – быстро стала культовой
11/38

Фотограф: LAT Images

В довоенную пору вместе с гонщиком обязательно ехал механик. Этот момент отражен, например, в прекрасном романе «Три товарища» Эриха Марии Ремарка 

Довоенные баталии непримиримых соперников – заводских команд Mercedes и Auto Union, в составе которых выступали главные звезды тех лет – привлекали на трибуны сотни тысяч человек

Довоенные баталии непримиримых соперников – заводских команд Mercedes и Auto Union, в составе которых выступали главные звезды тех лет – привлекали на трибуны сотни тысяч человек
12/38

Фотограф: LAT Images

Вот как в те годы выглядело табло для зрителей. Практически современный тайминг, разве что цифры приходилось менять вручную

Вот как в те годы выглядело табло для зрителей. Практически современный тайминг, разве что цифры приходилось менять вручную
13/38

Фотограф: LAT Images

Трасса пострадала во время войны, а потом какое-то время использовалась в качестве обычной дороги

Трасса пострадала во время войны, а потом какое-то время использовалась в качестве обычной дороги
14/38

Фотограф: LAT Images

Но уже в 1947-м восстановленный «Нюрбургринг» принял первые гонки, а еще четыре года спустя сюда приехала совсем юная в ту пору Формула 1

Но уже в 1947-м восстановленный «Нюрбургринг» принял первые гонки, а еще четыре года спустя сюда приехала совсем юная в ту пору Формула 1
15/38

Фотограф: LAT Images

За последующую четверть века здесь было вписано немало золотых страниц в летопись истории автоспорта

За последующую четверть века здесь было вписано немало золотых страниц в летопись истории автоспорта
16/38

Фотограф: LAT Images

В 1957 году Хуан-Мануэль Фанхио одержал в Германии одну из своих самых ярких побед. Аргентинец решил проехать гонку со сменой шин. Он уверенно лидировал, но на пит-стопе одна из гаек закатилась под машину

В 1957 году Хуан-Мануэль Фанхио одержал в Германии одну из своих самых ярких побед. Аргентинец решил проехать гонку со сменой шин. Он уверенно лидировал, но на пит-стопе одна из гаек закатилась под машину
17/38

Фотограф: LAT Images

Потеряв в общей сложности больше минуты, пилот Maserati вернулся на трассу в 48 секундах позади Майка Хоторна с Питером Коллинзом…

Потеряв в общей сложности больше минуты, пилот Maserati вернулся на трассу в 48 секундах позади Майка Хоторна с Питером Коллинзом…
18/38

Фотограф: LAT Images

Maserati Фанхио легко отличить от Ferrari его соперников по  золотой полосе у носового водзухозаборника

…на оставшихся десяти кругах Фанхио девять раз улучшал рекорд трассы. Перед самым финишем он настиг пару британцев и обошел обоих. То была его 24-я и последняя победа в Ф1

…на оставшихся десяти кругах Фанхио девять раз улучшал рекорд трассы. Перед самым финишем он настиг пару британцев и обошел обоих. То была его 24-я и последняя победа в Ф1
19/38

Фотограф: LAT Images

Питер Коллинз на фото слева от Маэстро, Майк Хоторн – справа в традиционной бабочке

Безумная дождевая гонка 1968 года проходила в условиях ливня и сильного тумана

Безумная дождевая гонка 1968 года проходила в условиях ливня и сильного тумана
20/38

Фотограф: LAT Images

Ее героем стал Джеки Стюарт на Matra, который на новых дождевых шинах Dunlop оказался недосягаем для соперников

Ее героем стал Джеки Стюарт на Matra, который на новых дождевых шинах Dunlop оказался недосягаем для соперников
21/38

Фотограф: LAT Images

Пока преследователи ошибались и скользили, шотландец мчался вперед – и в итоге победил с разницей в четыре минуты. На большинстве современных трасс это составило бы три круга

Пока преследователи ошибались и скользили, шотландец мчался вперед – и в итоге победил с разницей в четыре минуты. На большинстве современных трасс это составило бы три круга
22/38

Фотограф: Sutton Images

К тому времени ручное табло уступило место электронному, которое показывало положение пилотов на длинной «Северной петле»

К тому времени ручное табло уступило место электронному, которое показывало положение пилотов на длинной «Северной петле»
23/38

Фотограф: Sutton Images

Спустя 40 лет после открытия «Нюрбургринг» по-прежнему сохранял уникальный характер – скоростная трасса с прыжками, сложными профилированными поворотами и длинными прямыми покорялась только лучшим

Спустя 40 лет после открытия «Нюрбургринг» по-прежнему сохранял уникальный характер – скоростная трасса с прыжками, сложными профилированными поворотами и длинными прямыми покорялась только лучшим
24/38

Фотограф: LAT Images

Здесь порой происходили смертельные аварии, как эта, унесшая в 1964-м жизнь голландского графа де Бофора, но в те дни подобные трагедии, увы, случались повсеместно

Здесь порой происходили смертельные аварии, как эта, унесшая в 1964-м жизнь голландского графа де Бофора, но в те дни подобные трагедии, увы, случались повсеместно
25/38

Фотограф: Дэвид Фиппс

Однако вопросы безопасности стали все больше беспокоить Формулу 1 – и вот уже на длинных лесных прямых появились гардрейли…

Однако вопросы безопасности стали все больше беспокоить Формулу 1 – и вот уже на длинных лесных прямых появились гардрейли…
26/38

Фотограф: LAT Images

…но судейские посты по-прежнему располагались на протяжении 23 километров «Нордшляйфе» гораздо реже, чем на других трассах

…но судейские посты по-прежнему располагались на протяжении 23 километров «Нордшляйфе» гораздо реже, чем на других трассах
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Фотограф: LAT Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля Билеты
Автор Александр Кабановский

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