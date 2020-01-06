«В телефоне я увидел имена Себа и Шарля». Бинотто о примирении гонщиков
Руководитель команды Ferrari рассказал, что Себастьян Феттель и Шарль Леклер постарались сами уладить конфликт друг с другом после аварии в Сан-Паулу.
В бразильской гонке за пять кругов до финиша Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись в сражении за подиум и сошли с дистанции. Такой исход гонки стал первым для гонщиков Скудерии с Гран При Сингапура 2017 года. Кроме того, двойного схода по вине обоих пилотов у Ferrari не случалось многие годы.
Инцидент в Бразилии мог спровоцировать вражду товарищей по команде, но гонщики разобрались между собой. Об этом Маттиа Бинотто рассказал в интервью Official Ferrari Magazin.
«Я очень доволен тем, сколь вырос командный дух, – сказал Бинотто. – Мы, в том числе и гонщики, очень сплочены, несмотря на заявления некоторых сеющих сомнения людей. Пример? Во вторник после инцидента на Гран При Бразилии мне поступил звонок, на экране телефона я увидел имена Себа и Шарля. Они пообщались, а потом вызвали меня, чтобы поговорить втроем.
Это был не просто жест, это настоящая демонстрация командного духа. И вообще, что касается Бразилии, то хорошо, что такой эпизод произошел сейчас. Это поможет нам лучше понять друг друга в следующем году».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
«В телефоне я увидел имена Себа и Шарля». Бинотто о примирении гонщиков
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