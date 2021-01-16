Когда в первой половине 2020 года Формула 1 сидела на карантине, и неделя за неделей проходила без гонок, все поклонники спорта с огромным интересом следили за развитием событий на трансферном рынке.

Все началось с того, что в отсутствии привычного напряженного ритма выступлений Ferrari и Себастьян Феттель задумались, а нужны ли они друг другу. В итоге Скудерия не стала продлевать контракт с немцем, объявив о его замене с 2021 года на Карлоса Сайнса.

О том, как это происходило, испанец рассказал Motorsport.com.

«Когда они впервые вышли с нами на контакт, как вы можете себе представить, я старался не слишком верить в это, – поведал испанец. – [Ты уверяешь себя], что они наверняка говорят со многими гонщиками. Так что я старался спокойно воспринимать это и как всегда концентрироваться на реальных событиях.

Но на карантине делать было нечего. Зато было множество поводов для размышлений. Так что понемногу эта история стала все больше захватывать меня.

И в какой-то момент события стали развиваться стремительно».

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Он продолжил рассказ, затронув события сразу после объявления о контракте: «Когда ты переходишь в Ferrari, то знаешь, что это сразу вызовет ажиотаж в прессе.

Это был самый разгар карантина, и я понимал, что когда приеду [на первый этап] в Австрию, мне не избежать огромного количества вопросов.

Но и до этого мне пришлось выдержать настоящую атаку медиа, особенно испанских. Думаю, еще пару лет назад едва ли кто-то у нас в стране ожидал, что Карлос Сайнс станет гонщиком Ferrari. Так что объявление имело большой эффект.

Но оно очень быстро осталось позади. Мы с McLaren сделали так, чтобы все это не привело к волне слухов, и просто сконцентрировались на работе.

Отношения с командой оставались открытыми, напряжения не было. Я никогда не ощущал из-за этого дополнительного давления или лишнего веса на плечах».