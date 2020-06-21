В США возобновили работу над фильмом про Энцо Феррари
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Съемки пройдут в следующем году
Голливудский режиссер Майкл Манн вернулся к работе над биографическим фильмом про Энцо Феррари. 77-летний Манн вновь принял к работе сценарий, написанный много лет. Работа над фильмом уже проводилась в 2015 году, но тогда до съемок дело не дошло.
Теперь съемки планируют провести весной 2021 года, а на главную роль выбран Хью Джекман. Действие фильма будет разворачиваться в 1950-х годах, и рассказывать как о работе Феррари с машинами, так и о его личной жизни.
Манн, автор таких фильмов, как «Полиция Майами», «Схватка» и «Джонни Д.» ранее выступал продюсером фильма «Ford против Ferrari», который вышел на экраны в прошлом году и был номинирован на премию «Оскар».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Франческо Корги
В США возобновили работу над фильмом про Энцо Феррари
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