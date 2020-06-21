В США возобновили работу над фильмом про Энцо Феррари

Голливудский режиссер Майкл Манн вернулся к работе над биографическим фильмом про Энцо Феррари. 77-летний Манн вновь принял к работе сценарий, написанный много лет. Работа над фильмом уже проводилась в 2015 году, но тогда до съемок дело не дошло.

Теперь съемки планируют провести весной 2021 года, а на главную роль выбран Хью Джекман. Действие фильма будет разворачиваться в 1950-х годах, и рассказывать как о работе Феррари с машинами, так и о его личной жизни.

Манн, автор таких фильмов, как «Полиция Майами», «Схватка» и «Джонни Д.» ранее выступал продюсером фильма «Ford против Ferrari», который вышел на экраны в прошлом году и был номинирован на премию «Оскар».