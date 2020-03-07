В среду Renault представит новых спонсора и расцветку

Команда Renault в среду накануне Гран При Австралии представит публике нового крупного спонсора – и новую расцветку гоночной машины. Об этом своем твитере написал Филип Хортон – журналист британского издания Motorsport Week.

Во время недавних предсезонных тестов автомобиль Renault был представлен в несложной расцветке с преобладанием черного цвета – и это сразу же вызвало предположения, что к первой гонке сезона дизайн претерпит существенные изменения.