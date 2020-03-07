В среду Renault представит новых спонсора и расцветку
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Черная ливрея французской команды вызвала подозрение еще на предсезонных тестах – и похоже, эти подозрения были более чем оправданы.
Команда Renault в среду накануне Гран При Австралии представит публике нового крупного спонсора – и новую расцветку гоночной машины. Об этом своем твитере написал Филип Хортон – журналист британского издания Motorsport Week.
Во время недавних предсезонных тестов автомобиль Renault был представлен в несложной расцветке с преобладанием черного цвета – и это сразу же вызвало предположения, что к первой гонке сезона дизайн претерпит существенные изменения.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии Билеты
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Кирилл Качнов
В среду Renault представит новых спонсора и расцветку
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