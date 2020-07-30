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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

В списке проблем Боттаса на старте сезона есть топливо, клиренс и лампочки

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В списке проблем Боттаса на старте сезона есть топливо, клиренс и лампочки
30 июл. 2020 г., 18:01

Финский пилот рассказал журналистам, что помешало ему сохранить лидерство в чемпионате

Команда Mercedes перед Гран При Великобритании доработала алгоритм работы индикации на руле болида W11. Об этом журналистам перед началом гоночного уик-энда рассказал Валттери Боттас.

На предыдущей гонке в Венгрии финн тронулся с места до стартового сигнала, среагировав не на светофор, а на индикацию оборотов на руле. Боттас быстро остановил машину, благодаря чему судьи не зафиксировали фальстарт – но резкое замедление активировало систему, которая не дает мотору заглохнуть. Из-за этого пилот Mercedes не смог сразу начать разгон и уступил соперникам несколько позиций.

«Мы после каждой гонки тщательно анализируем, что случилось на старте. Но сейчас провели особенно тщательный анализ, – рассказал Боттас. – Дело было в элементарной вещи, в лампочках, которые сообщают об уровне оборотов. Такая ошибка легко могла бы повториться – поэтому мы внесли кое-какие изменения в то, как работает индикация на руле».

Финский гонщик озвучил еще пару проблем, с которыми столкнулся по ходу первых гонок сезона. К примеру, на квалификации в Венгрии в баке его автомобиля было больше топлива, чем требовалось.

«Мы обнаружили это на прошлой неделе, когда изучали собранные по ходу гоночного уик-энда, – пояснил пилот. – Один из элементов топливной системы был не в порядке, и из-за этого я вез 2 лишних килограмма бензина.

В квалификации счет идет на доли секунды [в Венгрии Боттас отстал от завоевашего поул Хэмилтона на одну десятую] – и наличие у тебя на борту лишнего топлива дает преимущество сопернику. Инженеры говорят, что во втором и третьем сегменте я был бы на восемь сотых медленнее, чем мог бы быть.

Еще была ошибка с дорожным просветом. Не могу вспомнить точно, где это случилось – вроде бы, на втором этапе. Там имела место банальная невнимательность – это бывает. Тем более, что речь шла о нескольких миллиметрах. Не думаю, что это сильно меня тормозило – может быть, на мокрой трассе в субботу это сказывалось чуть сильнее. Но в целом не думаю, что от этого что-то сильно зависело».

А в прошлом сезоне мешали краска и полиэтилен:

 

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Этап Гран При Венгрии
Пилоты Валттери Боттас В Магазин

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