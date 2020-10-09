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Формула 1 / Новость

В Спа вернут гравийные зоны вылета в ключевых поворотах

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В Спа вернут гравийные зоны вылета в ключевых поворотах
Автор:
, журналист (Нидерланды)

Владельцы трассы намерены инвестировать в ее реконструкцию 80 миллионов евро

Изменения должны позволить уже в 2022 году вернуть в Арденны мотогонки, у которых собственные требования к безопасности – еще в прошлом году бельгийцы заявили о планах принять 24-часовой марафон «двухколесного» чемпионата EWC. 

Чтобы получить Категорию С Международной мотоциклетной федерации, на трассе возведут гравийные ловушки в поворотах «Источник», «Радийон», «Бланшимон», «Ле-Комб» и «Ставело». 

Еще в нескольких местах, где такие зоны вылета существуют и сейчас, они будут расширены – в частности, это касается места трагической гибели пилота Ф2 Антуана Юбера в 2019 году. 

Общий проект реконструкции, бюджет которого составляет 80 млн евро, рассчитан на десять лет. Он также затронет зрительскую инфраструктуру знаменитого автодрома. 

В «Радийоне» возведут совершенно новую трибуну с VIP-зонами, другие трибуны будут расширены, общее количество мест вырастет на 13 тысяч.  

Из суммарного бюджета 21 миллион составят собственные средства владельцев, 29,5 млн – банковский заем, еще столько же предоставит государственная инвестиционная компания Валлонии, которая также помогает финансировать Гран При Бельгии.

Возвращение гравийных зон безопасности сделает трассу более сложной для пилотов, так как лишит их возможности в случае ошибки без потери времени проехать по асфальту за белой линией и продолжить борьбу.  

Протяженность гоночного кольца «Спа-Франкоршам» после переделок останется прежней – 7004 метра.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Филип Клерен

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