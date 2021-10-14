В Спа снесли культовый элемент трассы

Владельцы знаменитой трассы в Спа снесли культовое шале, располагавшееся сразу за поворотом «Красная вода » и бывшее одним из символов автодрома. Это сделано в рамках масштабной реконструкции трассы в целях повышения ее безопасности и привлекательности.

На месте шале теперь построят новую VIP-трибуну с видом как раз на «Красную воду». Еще одна новая трибуна появится напротив старых боксов. В общем количество мест для зрителей будет увеличено на 13 тысяч.

Организаторы также перестроят саму трассу, а точнее ее зоны вылета. Это сделано для повышения безопасности автодрома, который в последние годы все чаще фигурирует в новостях в контексте аварий. В частности, именно за «Красной водой» в 2019 году произошла смертельная авария в Формуле 2, где погиб французский пилот Антуан Юбер.