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В Спа отказались отменять Гран При

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В Спа отказались отменять Гран При
Автор:
, редактор
1 мая 2020 г., 07:39

Организаторы Гран При Бельгии назвали публикацию календаря Формулы 1 без их этапа ошибкой

В Бельгии возмутились предварительным календарем Формулы 1 на сезон-2020. Речь идет о версии, которую опубликовала немецкая газета Bild. В нем отсутствует этап в Спа. Перерывов в проведении Гран При Бельгии не было с 2006 года.

Отсутствие бельгийского этапа в календаре может быть мотивировано запретом на все спортивные мероприятия в стране до 1 сентября. Заезд в Спа запланирован на 30 августа 2020 года. Однако глава Гран При Ванесса Маес уверена, что шансы на проведение гонки все еще есть, хотя и без зрителей.

«Они плохо информированы, – заявила Маес информационному агентству Belga. – Мы ждем от правительства разрешения на проведения Гран При при пустых трибунах 30 августа.

Нам не ставили сроков для принятия решения. Они [в Ф1] понимают, что все организаторы зависят от своих правительств».

В то же время бельгийская газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на источники в Формуле 1 сообщила, что Гран При состоится 13 сентября.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бельгии Билеты
Местонахождение Спа-Франкоршам
Автор Иван Матушкин

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25 июн. - 28 июн.
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