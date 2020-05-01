В Спа отказались отменять Гран При

В Бельгии возмутились предварительным календарем Формулы 1 на сезон-2020. Речь идет о версии, которую опубликовала немецкая газета Bild. В нем отсутствует этап в Спа. Перерывов в проведении Гран При Бельгии не было с 2006 года.

Отсутствие бельгийского этапа в календаре может быть мотивировано запретом на все спортивные мероприятия в стране до 1 сентября. Заезд в Спа запланирован на 30 августа 2020 года. Однако глава Гран При Ванесса Маес уверена, что шансы на проведение гонки все еще есть, хотя и без зрителей.

«Они плохо информированы, – заявила Маес информационному агентству Belga. – Мы ждем от правительства разрешения на проведения Гран При при пустых трибунах 30 августа.

Нам не ставили сроков для принятия решения. Они [в Ф1] понимают, что все организаторы зависят от своих правительств».

В то же время бельгийская газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на источники в Формуле 1 сообщила, что Гран При состоится 13 сентября.