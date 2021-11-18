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Формула 1 Новость

В Спа опробовали новую версию Красной воды. Понравилось не всем

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, Ответственный редактор

Владельцы бельгийской трассы решили сделать ее культовый поворот более медленным, чтобы снизить уровень риска для гонщиков

В Спа опробовали новую версию Красной воды. Понравилось не всем

В рамках серьезной реконструкции арденнского автодрома, которая проходит этой зимой, решено повысить безопасность участка, который регулярно становится местом серьезных аварий. 

В этом году Джек Эйткен попал в больницу после массового столкновения в 24-часовой гонке Гран Туризмо, а два года назад авария в Красной воде унесла жизнь пилота Формулы 2 Антуана Юбера. 

Чтобы снизить вероятность подобных событий, решено расширить зону безопасности, а конфигурацию самой трассы изменить так, чтобы гонщики преодолевали ее не столь быстро. По информации Auto Hebdo, FIA попросила добиться снижения скорости на 10%.

 

Пока эти работы еще не стартовали, однако уже состоялись тесты предложенной новой конфигурации. В них участвовал консультант местной гоночной школы Пьер-Ив Росу за рулем BMW M2 категории GT4.

«Новый поворот стал более крутым, теперь приходится тормозить на 20 метров раньше, – рассказал он. – Когда торможение закончено, моя скорость составляет 160 км/ч, тогда как прежде достигала 180. 

К вершине холма я разгоняюсь до 170 км/ч против 182».

По мнению Росу, предложенную конфигурацию, возможно, стоит доработать: «Чем мощнее машина, тем меньше для нее разница [с существующим вариантом], особенно на выходе из Радийона.  

Новая версия, кроме того, может создать дополнительные проблемы в верхней части. Думаю, нужны новые тесты, которые, скорее всего, пройдут в ближайшее время».

Также в рамках реконструкции владельцы трассы снесли знаменитый дом, расположенный на пригорке у выхода из Красной воды – его хорошо видно на нашем фото выше.

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