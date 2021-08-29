Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым Следующая / Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин
Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull

Автор:
, Редактор

В Mercedes подтвердили выбор настроек на высокую скорость на прямых, которая не нужна в дождевых условиях

В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull

За час с небольшим до старта гонки Гран При Бельгии на трассе в Спа не прекращается сильный дождь. Прогноз погоды на сегодняшний день также предполагает, что гонка пройдет в дождевых условиях. Кроме того, на трассе достаточно сильный ветер.

 

Теоретически, это должно сыграть на руку тем командам, которые сделали ставку на максимальную прижимную силу, что позволяет увеличивать сцепление шин в поворотах. В частности, это Red Bull, чей гонщик Макс Ферстаппен стартует сегодня с поула.

 

Напротив, в Mercedes вчера подтвердили, что привезли в Спа болиды в аэродинамической конфигурации, оптимизированной под наименьшее аэродинамическое сопротивление и наибольшую максимальную скорость. По словам Тото Вольфа, на сухом асфальте их машины позволяют бороться за победу, так что вчера он надеялся, что к гонке дождь закончится и асфальт успеет просохнуть.

Лучшим из гонщиков на Mercedes вчера стал Льюис Хэмилтон, который стартует третьим. Впереди помимо Ферстаппена квалифицировался еще и Джордж Расселл на Williams.

 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым

Предыдущая новость

Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым

Следующая новость

Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин

Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку

10 мин
2
Формула 1

Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым

1 ч
3
Формула 1

Williams на первом ряду: стартовая решетка Гран При Бельгии

21 ч
4
Формула 1

В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull

1 ч
5
Формула 1

Анализ: Red Bull на поуле в Спа – но кто будет сильнее в гонке?

1 ч
Самое важное:
Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку
Формула 1

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку

10мин
Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка

22мин
Риккардо: В Q4 я выступил бы еще лучше
Формула 1

Риккардо: В Q4 я выступил бы еще лучше

34мин
Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла
Формула 1

Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла

50мин
Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин
Формула 1

Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку Гран При Бельгии
Формула 1

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку

Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла Гран При Бельгии
Формула 1

Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла

Босс Yamaha подтвердил возвращение Довициозо в MotoGP Гран При Сан-Марино
MotoGP

Босс Yamaha подтвердил возвращение Довициозо в MotoGP

Самое читаемое Сегодня

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку
Формула 1 Формула 1

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку

Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым
Формула 1 Формула 1

Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым

Williams на первом ряду: стартовая решетка Гран При Бельгии
Формула 1 Формула 1

Williams на первом ряду: стартовая решетка Гран При Бельгии

В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull
Формула 1 Формула 1

В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull

Анализ: Red Bull на поуле в Спа – но кто будет сильнее в гонке?
Формула 1 Формула 1

Анализ: Red Bull на поуле в Спа – но кто будет сильнее в гонке?

«Я орал, что нужен красный флаг». Феттель критикует судей
Формула 1 Формула 1

«Я орал, что нужен красный флаг». Феттель критикует судей

Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии
Формула 1 Формула 1

Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии

Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин
Формула 1 Формула 1

Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин

Самое важное:

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку
Формула 1 Формула 1

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку

Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Бельгии. Гонка

Риккардо: В Q4 я выступил бы еще лучше
Формула 1 Формула 1

Риккардо: В Q4 я выступил бы еще лучше

Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла
Формула 1 Формула 1

Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.