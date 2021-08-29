В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull

За час с небольшим до старта гонки Гран При Бельгии на трассе в Спа не прекращается сильный дождь. Прогноз погоды на сегодняшний день также предполагает, что гонка пройдет в дождевых условиях. Кроме того, на трассе достаточно сильный ветер.

Теоретически, это должно сыграть на руку тем командам, которые сделали ставку на максимальную прижимную силу, что позволяет увеличивать сцепление шин в поворотах. В частности, это Red Bull, чей гонщик Макс Ферстаппен стартует сегодня с поула.

Напротив, в Mercedes вчера подтвердили, что привезли в Спа болиды в аэродинамической конфигурации, оптимизированной под наименьшее аэродинамическое сопротивление и наибольшую максимальную скорость. По словам Тото Вольфа, на сухом асфальте их машины позволяют бороться за победу, так что вчера он надеялся, что к гонке дождь закончится и асфальт успеет просохнуть.

Лучшим из гонщиков на Mercedes вчера стал Льюис Хэмилтон, который стартует третьим. Впереди помимо Ферстаппена квалифицировался еще и Джордж Расселл на Williams.

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