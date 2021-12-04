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Формула 1 Новости

В скандал со спонсором Mercedes вмешался британский министр

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Великобритании пригрозил инициировать запрет на спонсорство со стороны ряда компаний

В скандал со спонсором Mercedes вмешался британский министр

Скандал касательно нового спонсора Mercedes – производителя строительных материалов Kingspan – получил дальнейшее развитие. Теперь к нему подключился министр жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Майкл Гоув.

Напомним, что вскоре после объявления о контракте с Kingspan, в Mercedes с письмом обратились жертвы пожара в лондонском здании Гринфелл Тауэр, которые потребовали отказаться от спонсорства. Сам пожар случился в 2017 году и унес жизни 72 человек.

Все дело в том, что это здание, в котором проживали преимущественно выходцы из Африки и Ближнего Востока, незадолго до пожара подверглось ремонту. В частности, снаружи оно было отделано панелями производства как раз Kingspan. Активисты утверждают, что производитель скрывал низкую пожаробезопасность панелей, горение которых и привело к такому числу жертв.

Теперь письмо главе Mercedes написал и Майкл Гоув. Он попросил Тото Вольфа добровольно отказаться от спонсора, отметив, что с последнего пока не сняты подозрения. Гоув также написал, что его должность позволяет инициировать поправки в британские законы, которые бы запрещали компаниям с подобной репутацией становиться спонсорами в спорте, как это уже запрещено для, например, производителей табачной продукции.

«Достижения команды Mercedes [чья база находится в Великобритании] и лично сэра Льюиса Хэмилтона в последние годы являются примером британской истории успеха, и мы все вами гордимся. Я надеюсь вы пересмотрите ваше соглашение со спонсором, чтобы оно не перечеркнуло все достижения вашей команды в автоспорте», – подытожил свое письмо министр.

Гоув также отметил, что отправил копии этого письма главе Формулы 1 Стефано Доменикали, а также министру спорта Великобритании.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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