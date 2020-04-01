Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
91 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
154 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
168 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
175 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
210 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
238 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Великобритании / Новость

В Сильверстоуне пообещали определиться с судьбой этапа до конца апреля

Билеты
Поделились
Комментарии
В Сильверстоуне пообещали определиться с судьбой этапа до конца апреля
Автор:
, Редактор Ф1
1 апр. 2020 г., 10:45

Организаторы британского этапа Ф1 примут окончательное решение о том, проводить ли гонку, в течение ближайшего месяца

Захватившая планету вирусная эпидемия вынудила на несколько месяцев отказаться от проведения любых спортивных событий. Уже отложены на 2021 год Олимпиада в Токио и футбольное Евро. Формула 1 не готова полностью отказаться от гонок, но когда они возобновятся – большой вопрос.

Читайте также:

Формально первым этапом в календаре сейчас является Гран При Канады в середине июня, но его проведение вызывает большие вопросы. Между тем, организаторы гонки в Сильверстоуне в среду объявили, что пока находятся в режиме ожидания, который сохранится еще месяц. 

«Сильверстоун и Формула 1 остаются в постоянном диалоге по поводу ситуации, – говорится в официальном заявлении, – и оценивают возможность проведения Гран При Великобритании 17-19 июля.

Мы полностью отдаем себе отчет в том, что организаторы других спортивных мероприятий, которые должны пройти в июле в Британии, сейчас принимают решение в отношении своих событий. Но важно отметить, что их логистика и спортивные особенности отличаются от Сильверстоуна. Таким образом, наш график оставляет время до конца апреля для принятия решения.

Безопасность наших болельщиков, коллег и всего сообщества Ф1 остается нашим приоритетом, и мы продолжим взаимодействовать с соответствующими органами власти». 

Ожидается, что о переносе Гран При Канады будет объявлено в ближайшее время, что выводит на первый план гонки во Франции и Австрии. По поводу последней консультант Red Bull Хельмут Марко недавно уверял, что приготовления идут в штатном режиме. 

В Британии пока что не приняли окончательного решения относительно теннисного «Уимблдона», также намеченного на июль, а игры футбольной Премьер-лиги остановлены до конца апреля.

Читайте также:

Следующая новость
Вассер назвал главные сложности для команд после возобновления сезона Ф1

Предыдущая новость

Вассер назвал главные сложности для команд после возобновления сезона Ф1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Великобритании Билеты
Автор Люк Смит

База данных

Гран При Канады

Гран При Канады

11 июн. - 14 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Самое быстрое исчезновение в истории Формулы 1: эта команда разорилась до того, как успела стартовать

2
Формула 1

Вассер назвал главные сложности для команд после возобновления сезона Ф1

3
Формула 1

Ferrari подарила врачам Модены машину скорой помощи. Довольно медленную

4
eSports

Хочу стать кибергонщиком. С чего мне начать?

5
Формула 1

Не только серебристые Mercedes. Какие машины безопасности использовались в Ф1

Последние видео

Фильм «Герои» – история великих побед 03:13
Формула 1

Фильм «Герои» – история великих побед

Red Bull изменила носовой обтекатель. Вот как он теперь выглядит 01:09
Формула 1

Red Bull изменила носовой обтекатель. Вот как он теперь выглядит

Фильм «Герои» –авария Мики Хаккинена 01:44
Формула 1

Фильм «Герои» –авария Мики Хаккинена

Чтобы уместить DAS команда Mercedes перекомпоновала болид 01:27
Формула 1

Чтобы уместить DAS команда Mercedes перекомпоновала болид

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1 00:50
Формула 1

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1

Самое важное:

В Сильверстоуне пообещали определиться с судьбой этапа до конца апреля
F1

В Сильверстоуне пообещали определиться с судьбой этапа до конца апреля

Вассер назвал главные сложности для команд после возобновления сезона Ф1
F1

Вассер назвал главные сложности для команд после возобновления сезона Ф1

Бывший босс BMW в Ф1 предсказал заводским командам сложные времена
F1

Бывший босс BMW в Ф1 предсказал заводским командам сложные времена

Хорнер: Слова Марко – наброс, мы их всерьез не воспринимаем
F1

Хорнер: Слова Марко – наброс, мы их всерьез не воспринимаем

Норрис: В кибергонках нервничаю сильнее, чем на Гран При Ф1
F1

Норрис: В кибергонках нервничаю сильнее, чем на Гран При Ф1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.