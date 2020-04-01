В Сильверстоуне пообещали определиться с судьбой этапа до конца апреля

Захватившая планету вирусная эпидемия вынудила на несколько месяцев отказаться от проведения любых спортивных событий. Уже отложены на 2021 год Олимпиада в Токио и футбольное Евро. Формула 1 не готова полностью отказаться от гонок, но когда они возобновятся – большой вопрос.

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Формально первым этапом в календаре сейчас является Гран При Канады в середине июня, но его проведение вызывает большие вопросы. Между тем, организаторы гонки в Сильверстоуне в среду объявили, что пока находятся в режиме ожидания, который сохранится еще месяц.

«Сильверстоун и Формула 1 остаются в постоянном диалоге по поводу ситуации, – говорится в официальном заявлении, – и оценивают возможность проведения Гран При Великобритании 17-19 июля.

Мы полностью отдаем себе отчет в том, что организаторы других спортивных мероприятий, которые должны пройти в июле в Британии, сейчас принимают решение в отношении своих событий. Но важно отметить, что их логистика и спортивные особенности отличаются от Сильверстоуна. Таким образом, наш график оставляет время до конца апреля для принятия решения.

Безопасность наших болельщиков, коллег и всего сообщества Ф1 остается нашим приоритетом, и мы продолжим взаимодействовать с соответствующими органами власти».

Ожидается, что о переносе Гран При Канады будет объявлено в ближайшее время, что выводит на первый план гонки во Франции и Австрии. По поводу последней консультант Red Bull Хельмут Марко недавно уверял, что приготовления идут в штатном режиме.

В Британии пока что не приняли окончательного решения относительно теннисного «Уимблдона», также намеченного на июль, а игры футбольной Премьер-лиги остановлены до конца апреля.