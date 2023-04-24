Первый поворот в Сильверстоуне переделали после аварии Чжоу
Памятный переворот китайского гонщика Alfa Romeo привел к тому, что гравий в зоне безопасности заменили асфальтом
Прошлым летом на старте британского Гран При Джордж Расселл зацепил машину Пьера Гасли, что привело к «эффекту домино» и полету Чжоу Гуаньюя.
Alfa Romeo китайского пилота протащило по асфальту кверху колесами, а затем, достигнув гравийной зоны безопасности, она вновь начала переворачиваться и в итоге перелетела через защитное ограждение.
Это происшествие имело сразу несколько серьезных последствий. Во-первых, Формула 1 сделала более строгими требования к верхней дуге безопасности, которая на Alfa Romeo отломилось от удара и трения об асфальт.
Во вторых, владельцы «Сильверстоуна» переделали место аварии, чтобы избежать негативных сценариев в будущем. 45-метровую гравийную зону заменили асфальтом.
Управляющий директор гоночного комплекса Стюарт Прингл рассказал Motorsport.com: «Зимой мы провели большую работу. Теперь там большой асфальтовый участок вместо гравия.
Теперь машины не будут закапываться там, что прежде было постоянной проблемой».
Переделанный первый поворот в Сильверстоуне
Фото: Мик Уокер
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