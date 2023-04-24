Первый поворот в Сильверстоуне переделали после аварии Чжоу

Прошлым летом на старте британского Гран При Джордж Расселл зацепил машину Пьера Гасли, что привело к «эффекту домино» и полету Чжоу Гуаньюя.

Alfa Romeo китайского пилота протащило по асфальту кверху колесами, а затем, достигнув гравийной зоны безопасности, она вновь начала переворачиваться и в итоге перелетела через защитное ограждение.

Это происшествие имело сразу несколько серьезных последствий. Во-первых, Формула 1 сделала более строгими требования к верхней дуге безопасности, которая на Alfa Romeo отломилось от удара и трения об асфальт.

Во вторых, владельцы «Сильверстоуна» переделали место аварии, чтобы избежать негативных сценариев в будущем. 45-метровую гравийную зону заменили асфальтом.

Управляющий директор гоночного комплекса Стюарт Прингл рассказал Motorsport.com: «Зимой мы провели большую работу. Теперь там большой асфальтовый участок вместо гравия.

Теперь машины не будут закапываться там, что прежде было постоянной проблемой».

Переделанный первый поворот в Сильверстоуне Фото: Мик Уокер