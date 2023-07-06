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В Сильверстоуне к участникам этапа Ф1 присоединилась 11-я команда. Она не настоящая

Художественный фильм, над которым работает Брэд Питт, будут снимать прямо по ходу британского Гран При

Джонатан Нобл
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Гараж команды для съемок фильма Брэда Питта

Болельщики, приехавшие в четверг в Сильверстоун, не без удивления увидели, что вместе с десятью знакомыми командами Ф1 в собственном гаражах к Гран При готовится и 11-я – APX GP. Ее механики выставили на пит-лейн детали автомобиля, тогда как другие собирали командный мостик. Даже традиционные щиты с именами пилотов были на своем месте – за непонятного новичка должны были выступать Сонни Хейс и Джошуа Пирс.

Как оказалось, это действительно приготовления, но не к гонкам, а к съемкам. В Сильверстоуне съемочная бригада нового фильма, у которого пока даже нет названия, планирует отснять натурные кадры. Картину по контракту с Apple снимает актер Брэд Питт (как несложно заметить, он исполняет роль Хейса).

Съемки по ходу уик-энда пройдут в паддоке и на пит-лейне, также в свободное от заездов время машины APX GP проведут семь или восемь выездов на трассу – кому доверят сесть за руль, репортерам пока разузнать не удалось.

Есть даже слух, что в воскресенье пара APX GP совершит прогревочный круг вместе с участниками Ф1, но затем ее пилоты свернут с трассы и не станут выезжать на стартовое поле. 

Техника «киношной» команды построена на базе шасси Формулы 2, доработанных с помощью специалистов Mercedes F1. Машины в черно-золотой ливрее получили удлиненную базу и имеют многочисленные крепления для камер. 

Известно, что сценарий фильма основан на истории гонщика, который блистал в молодости, а теперь вернулся в пелотон после паузы в составе команды-аутсайдера.  

Для съемок Формула 1 разрешила киношникам дополнить точки, где стоят официальные камеры для съемки сессий, собственными камерами для сбора необходимых кадров. 

Одним из консультантов фильма выступил Льюис Хэмилтон. 

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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