В Сильверстоуне к участникам этапа Ф1 присоединилась 11-я команда. Она не настоящая

Болельщики, приехавшие в четверг в Сильверстоун, не без удивления увидели, что вместе с десятью знакомыми командами Ф1 в собственном гаражах к Гран При готовится и 11-я – APX GP. Ее механики выставили на пит-лейн детали автомобиля, тогда как другие собирали командный мостик. Даже традиционные щиты с именами пилотов были на своем месте – за непонятного новичка должны были выступать Сонни Хейс и Джошуа Пирс.

Как оказалось, это действительно приготовления, но не к гонкам, а к съемкам. В Сильверстоуне съемочная бригада нового фильма, у которого пока даже нет названия, планирует отснять натурные кадры. Картину по контракту с Apple снимает актер Брэд Питт (как несложно заметить, он исполняет роль Хейса).

Съемки по ходу уик-энда пройдут в паддоке и на пит-лейне, также в свободное от заездов время машины APX GP проведут семь или восемь выездов на трассу – кому доверят сесть за руль, репортерам пока разузнать не удалось.

Есть даже слух, что в воскресенье пара APX GP совершит прогревочный круг вместе с участниками Ф1, но затем ее пилоты свернут с трассы и не станут выезжать на стартовое поле.

Техника «киношной» команды построена на базе шасси Формулы 2, доработанных с помощью специалистов Mercedes F1. Машины в черно-золотой ливрее получили удлиненную базу и имеют многочисленные крепления для камер.

Известно, что сценарий фильма основан на истории гонщика, который блистал в молодости, а теперь вернулся в пелотон после паузы в составе команды-аутсайдера.

Для съемок Формула 1 разрешила киношникам дополнить точки, где стоят официальные камеры для съемки сессий, собственными камерами для сбора необходимых кадров.

Одним из консультантов фильма выступил Льюис Хэмилтон.

Дэмсон Идрис, исполнитель роли гонщика Джошуа Пирса Фото: Марк Саттон / Motorsport Images