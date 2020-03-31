Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
92 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
148 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
155 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
169 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
176 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
190 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
204 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
211 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
225 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
239 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

В Швеции осквернили могилу вице-чемпиона Формулы 1

Поделились
Комментарии
В Швеции осквернили могилу вице-чемпиона Формулы 1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
31 мар. 2020 г., 10:08

Вандалы напали на могилу самого успешного шведского пилота

В прошедшие выходные вандалы разрушили несколько надгробий на кладбище в шведском городе Эребру. Среди прочих была осквернена могила бывшего пилота Формулы 1 Ронни Петерсона. Нападение на могилы произошло в ночь на воскресенье. По данным шведской газеты Nerikes Allehanda, вандалы выбирали надгробия случайно.

Петерсон был самым успешным пилотом Ф1 из своей страны и получил прозвище Супершвед. Он выиграл десять Гран При и дважды становился вице-чемпионом мира. Пилот погиб в результате травм, полученных в аварии на старте Гран При Италии-1978. Церемонию прощания посетили такие звезды, как Джеймс Хант, Ники Лауда, Джоди Шектер и Эмерсон Фиттипальди. Вдова гонщиика не оправилась от произошедшего и через несколько лет покончила жизнь самоубийством.

Читайте также:

Следующая новость
Зарплаты пилотов Формулы 1: Хэмилтон получит в 20 раз больше Квята

Предыдущая новость

Зарплаты пилотов Формулы 1: Хэмилтон получит в 20 раз больше Квята
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ронни Петерсон
Автор Джонатан Нобл

База данных

Гран При Канады

Гран При Канады

11 июн. - 14 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari подарила врачам Модены машину скорой помощи. Довольно медленную

2
Формула 1

Самое быстрое исчезновение в истории Формулы 1: эта команда разорилась до того, как успела стартовать

3
Формула 1

Экклстоун посоветовал Феттелю уйти в McLaren

4
Формула 1

С 22-го места на первое. История самой удивительной победы в Формуле 1

5
Формула 1

Два великих фотографа Ф1 выбрали свои самые лучшие кадры

Последние видео

Фильм «Герои» – история великих побед 03:13
Формула 1

Фильм «Герои» – история великих побед

Red Bull изменила носовой обтекатель. Вот как он теперь выглядит 01:09
Формула 1

Red Bull изменила носовой обтекатель. Вот как он теперь выглядит

Фильм «Герои» –авария Мики Хаккинена 01:44
Формула 1

Фильм «Герои» –авария Мики Хаккинена

Чтобы уместить DAS команда Mercedes перекомпоновала болид 01:27
Формула 1

Чтобы уместить DAS команда Mercedes перекомпоновала болид

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1 00:50
Формула 1

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1

Самое важное:

В Швеции осквернили могилу вице-чемпиона Формулы 1
F1

В Швеции осквернили могилу вице-чемпиона Формулы 1

Зарплаты пилотов Формулы 1: Хэмилтон получит в 20 раз больше Квята
F1

Зарплаты пилотов Формулы 1: Хэмилтон получит в 20 раз больше Квята

Экклстоун посоветовал Феттелю уйти в McLaren
F1

Экклстоун посоветовал Феттелю уйти в McLaren

Два великих фотографа Ф1 выбрали свои самые лучшие кадры
F1

Два великих фотографа Ф1 выбрали свои самые лучшие кадры

Формула 1 может продлить каникулы команд ради экономии
F1

Формула 1 может продлить каникулы команд ради экономии

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.