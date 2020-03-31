В Швеции осквернили могилу вице-чемпиона Формулы 1

В прошедшие выходные вандалы разрушили несколько надгробий на кладбище в шведском городе Эребру. Среди прочих была осквернена могила бывшего пилота Формулы 1 Ронни Петерсона. Нападение на могилы произошло в ночь на воскресенье. По данным шведской газеты Nerikes Allehanda, вандалы выбирали надгробия случайно.

Петерсон был самым успешным пилотом Ф1 из своей страны и получил прозвище Супершвед. Он выиграл десять Гран При и дважды становился вице-чемпионом мира. Пилот погиб в результате травм, полученных в аварии на старте Гран При Италии-1978. Церемонию прощания посетили такие звезды, как Джеймс Хант, Ники Лауда, Джоди Шектер и Эмерсон Фиттипальди. Вдова гонщиика не оправилась от произошедшего и через несколько лет покончила жизнь самоубийством.