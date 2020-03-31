В Швеции осквернили могилу вице-чемпиона Формулы 1
Вандалы напали на могилу самого успешного шведского пилота
В прошедшие выходные вандалы разрушили несколько надгробий на кладбище в шведском городе Эребру. Среди прочих была осквернена могила бывшего пилота Формулы 1 Ронни Петерсона. Нападение на могилы произошло в ночь на воскресенье. По данным шведской газеты Nerikes Allehanda, вандалы выбирали надгробия случайно.
Петерсон был самым успешным пилотом Ф1 из своей страны и получил прозвище Супершвед. Он выиграл десять Гран При и дважды становился вице-чемпионом мира. Пилот погиб в результате травм, полученных в аварии на старте Гран При Италии-1978. Церемонию прощания посетили такие звезды, как Джеймс Хант, Ники Лауда, Джоди Шектер и Эмерсон Фиттипальди. Вдова гонщиика не оправилась от произошедшего и через несколько лет покончила жизнь самоубийством.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ронни Петерсон
|Автор
|Джонатан Нобл
В Швеции осквернили могилу вице-чемпиона Формулы 1
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