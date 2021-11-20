В шасси Леклера нашли трещину после квалификации

Шарль Леклер провально провел квалификацию Гран При Катара, показав только 13-й результат. Монегаск не смог пройти в третий сегмент, несмотря на то, что использовал во второй попытке шины Soft, в то время как его напарник Карлос Сайнс прошел в Q3 на резине Medium.

После сессии Леклер не смог найти объяснения своему выступлению, отметив лишь, что не мог добиться сцепления с трассой ни от передних, ни от задних колес. Как выяснилось, дело было в механическом повреждении машины.

Проверив машину после квалификации, механики Ferrari нашли в шасси трещину. Возможно, она появилась в результате наезда пилота на бордюр в первом сегменте квалификации. Теперь Скудерии придется заменить шасси Леклеру. Если команда успеет сделать это в отведенное Спортивным регламентом время, то Шарль сможет стартовать с 13-го места. В ином случае он отправится в конец стартовой решетки.