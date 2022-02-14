В Сети появилось шпионское фото нового болида AlphaTauri

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В соцсетях, в частности в сети Reddit, появилась первая фотография нового болида команды AlphaTauri. На ней изображена носовая часть еще не готовой машины.

Предположительно, снимок сделан на базе команды одним из сотрудников. И это похоже именно на деталь от принципиально нового болида, а не кусок макета 2021 года, которые организаторы Ф1 предоставляли командам в качестве образца для понимания нового регламента.

Официально презентация AlphaTauri запланирована на сегодня и состоится в 15:00 по московскому времени. Мы пока не знаем, представят ли там именно готовую новую машину, или лишь ливрею, как это делали Haas и Red Bull. Напомним, что пока именно новые болиды показали только Aston Martin и McLaren.

Что касается AlphaTauri, то эта команда уже публиковала тизер с зеркалом новой машины, однако понять из него что-то затруднительно.