В Сеть утекла фотография новой Racing Point RP02
Неофициальное изображение розовой машины появилось в твиттере
В твиттере пользователя F1 Colours появилась фотография, на которой, как утверждается, изображена новая машина команды Racing Point. Официальная презентация коллектива из Сильверстоуна запланирована на понедельник, 17 февраля, и состоится в Австрии.
Если верить в подлинность фотографии, то в первую очередь на себя обращает внимание новая ливрея, в которой стало еще больше розового – это фирменный цвет спонсора, австрийского производителя систем очистки воды BWT. Сравнить новую ливрею можно с машиной 2019 года на заглавной фотографии.
Кроме того, изменился носовой обтекатель, который стал уже. Боковые воздухозаборники, согласно последним тенденциям, теперь располагаются еще выше, дабы улучшить охлаждение моторов.
С сезона 2021 года команда Racing Point сменит свое название на Aston Martin в связи с покупкой Лоуренсом Строллом доли в английском производителе спорткаров. Не исключено, что это коренным образом повлияет на ливрею машин.
Читайте также:
Предыдущая новость
Быстрее Ferrari: 7 гоночных машин мощнее Формулы 1
Следующая новость
Галерея: машины Ф1 2020 года, которые мы уже видели на трассе
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Сергей Иванов
В Сеть утекла фотография новой Racing Point RP02
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты