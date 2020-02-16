В Сеть утекла фотография новой Racing Point RP02

В твиттере пользователя F1 Colours появилась фотография, на которой, как утверждается, изображена новая машина команды Racing Point. Официальная презентация коллектива из Сильверстоуна запланирована на понедельник, 17 февраля, и состоится в Австрии.

Если верить в подлинность фотографии, то в первую очередь на себя обращает внимание новая ливрея, в которой стало еще больше розового – это фирменный цвет спонсора, австрийского производителя систем очистки воды BWT. Сравнить новую ливрею можно с машиной 2019 года на заглавной фотографии.

Кроме того, изменился носовой обтекатель, который стал уже. Боковые воздухозаборники, согласно последним тенденциям, теперь располагаются еще выше, дабы улучшить охлаждение моторов.

С сезона 2021 года команда Racing Point сменит свое название на Aston Martin в связи с покупкой Лоуренсом Строллом доли в английском производителе спорткаров. Не исключено, что это коренным образом повлияет на ливрею машин.