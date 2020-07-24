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В России запустили легальные онлайн-трансляции Формулы 1. Цена – 500 рублей в месяц

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В России запустили легальные онлайн-трансляции Формулы 1. Цена – 500 рублей в месяц
Автор:
, шеф-редактор
24 июл. 2020 г., 01:00

Сервис F1 TV Pro заработал в России. При годовой подписке стоимость составит 4135 рублей за год

Стриминговый сервис F1 TV Pro начал функционировать в России. На нем можно легально смотреть Формулу 1 в прямом эфире. В F1 TV Pro доступны прямые трансляции гонок, квалификации и тренировок Ф1, а также всех сессий Формулы 2 и Формулы 3. Сервис принадлежит самой Формуле 1.

Для российских подписчиков цена составит 6 евро в месяц – по текущему курсу это 500 рублей. Если оформлять годовую подписку, то стоимость достигнет 50 евро: это 4135 рублей по курсу ЦБ РФ на момент написания заметки. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, получится 345 рублей. Таким образом, если сразу проплатить годовую подписку F1 TV Pro, можно сэкономить более 160 рублей в месяц.

До 2019 года единственной возможностью законно смотреть Формулу 1 были трансляции «Матч ТВ» и «Матч! Арены». Холдинг выкупал все права на показ Ф1, включая эфиры в интернете. Новый контракт, который начал действовать в сезоне-2020, урезал полномочия российского вещателя.

«Матч ТВ» по-прежнему имеет право показывать гонки, квалификации и тренировки Формулы 1 в интернете, но теперь канал лишился монополии на трансляции в России. Это значит, что болельщики автоспорта получили возможность выбрать: смотреть Гран При на «Матч ТВ» / аффилированных с каналом интернет-сервисах или подключить F1 TV Pro.

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В других странах легальный стриминг с трансляциями Формулы 1 доступен последние два года. Помимо прямых эфиров Ф1 там можно посмотреть Гран При прошлых лет, а также увидеть заезды Формулы 2, Формулы 3 и Суперкубка Porsche.

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Серия Формула 1
Автор Антон Погорельский

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