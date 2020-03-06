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Формула 1 / Новость

В России было запрещено смотреть гонки Формулы 1 без Попова. В 2020 году запрет исчезнет

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В России было запрещено смотреть гонки Формулы 1 без Попова. В 2020 году запрет исчезнет
Автор:
, Главный редактор
6 мар. 2020 г., 08:53

Российский телеканал «Матч ТВ» продлил на несколько лет договор на право трансляции заездов Формулы 1. Самая интересная особенность нового соглашения – возможность независимого от «Матч ТВ» показа Гран При на созданной самим чемпионатом интернет-платформе F1 TV

Новый контракт «Матч ТВ» на показ Гран При Формулы 1 в России может позволить российским зрителям легально смотреть гонки на другом сервисе. Как стало известно Motorsport.com из надежных источников, «Матч ТВ» заключил контракт на трансляции этапов чемпионата мира до конца 2023 года. При этом важным пунктом нового договора стало согласие «Матч ТВ», что одновременно российским болельщикам может быть предоставлена возможность смотреть заезды на интернет-платформе F1 TV.

F1 TV представляет собой платный онлайн-сервис, запущенный самим чемпионатом мира Формулы 1. Благодаря ему зрители могут в прямом эфире смотреть Гран При Ф1, не завися от местного телевещателя: достаточно заплатить организаторам чемпионата. 

Сейчас F1 TV работает не во всех странах. Во многих государствах функционирование этого сервиса ограничено как раз из-за контрактов с местными телекомпаниями. Такие контракты предоставляют телевещателям эксклюзивные права трансляции Ф1 в своей стране, а доступ к F1 TV может снизить количество телезрителей.

Вплоть до 2019 года Россия была именно в такой ситуации. Новый контракт это изменит. Зрители могут получить возможность выбора: смотреть Гран При на каналах холдинга «Матч ТВ» по телевизору, на одном из принадлежащих «Матч ТВ» интернет-сайтов с комментариями Алексея Попова и рекламными блоками – либо на F1 TV (без рекламных пауз, но за деньги). Однако однозначно говорить об открытии доступа к сервису пока нет оснований: F1 TV вполне может не воспользоваться своим правом и сохранить имеющиеся ограничения.

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Вместе с гонками, квалификациями и тренировками Формулы 1 холдинг «Матч ТВ» получил право (но не обязанность) показывать этапы Формулы 2, Формулы 3 и Суперкубка Porsche. Таким образом, «Матч ТВ» сможет по своему желанию устраивать либо отменять трансляции этих гонок. Прежние контракты российского телеканала с FOM также позволял каналу показывать гонки поддержки, но «Матч ТВ» почти не пользовался этим правом.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2 , Формула 3
Автор Кирилл Качнов

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