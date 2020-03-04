В Рио назначили общественные слушания по проведению этапа Ф1

Власти Рио-де-Жанейро назначили на 18 марта общественные слушания,необходимые для начала строительства автодрома для Формулы 1. Местные СМИ отмечают, что на практике такие слушания непосредственно предшествуют старту строительства.

Идея вернуть в Рио этап Ф1 была предложена местными властями весной прошлого года и активно поддержана президентом страны Жаиром Болсонару. Более того, глава государства планировал построить трассу за рекордные сроки и быть готовым принять Гран При уже в конце 2019 года.

Однако сразу возникли определенные сложности. Во-первых, организаторы этапа в Сан-Паулу на трассе «Интерлагос» резонно заметили, что на 2019 и 2020 год контракт на проведение Гран При Бразилии с ними уже подписан. А во-вторых местные эко-активисты выступили против вырубки деревьев, которые предполагает строительство нового автодрома.

Переговоры с организаторами Формулы 1 о проведении этапа в Рио до сих пор не завершены. Однако предполагается, что в случае успеха на публичных слушаниях Гран При Бразилии в 2021 году вполне может переехать.



