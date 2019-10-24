Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию

Поделились
Комментарии
В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию
Автор:
24 окт. 2019 г., 06:29

В Renault заявили, что рассматривают возможность подачи апелляции на решение FIA дисквалифицировать Даниэля Риккардо и нико Хюлькенберга из результатов Гран При Японии.

После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии. Хоть команда из Энстоуна и не нарушала технический регламент, чиновники сочли, что она «использовала определенную двусмысленность в техтребованиях и сопровождающих документах» и создала систему, которая оказывала не предусмотренную правилами помощь пилоту.

Читайте также:

У команды есть время до 10 часов утра четверга по времени Мехико, чтобы уведомить FIA, будет ли она обжаловать решение.

После вердикта FIA в Renault выпустили заявление, в котором сказано: «Хоть и FIA согласилась с Renault с тем, что система была полностью законной в соответствии с техническими правилами, судьи сочли, что система нарушает спортивные правила касаемо помощи гонщику.

Оба автомобиля Renault были дисквалифицированы из результатов Гран При Японии, и команда потеряла девять набранных очков.

Однако, учитывая субъективность оценки системы в качестве помощи гонщику и разнообразие связанных с этим штрафов в таких случаях, команда Renault изучит предстоящие действия согласно установленным срокам FIA».

После Гран При Германии гонщикам Alfa Romeo Кими Райкконену и Антонио Джовинацци дали 30-секундные штрафы за нарушение того же правила за использование вспомогательных средств помощи пилоту на старте гонки. Решение судей стоило им очков, но гонщики дисквалифицированы не были.

Однако после оценки относительных преимуществ нарушения судьи японской гонки сочли, что наказание должно быть Renault суровее, чем в некоторых других случаях, связанных со статьей 27.1.

Читайте также:

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

Следующая новость
Квят заработал очко благодаря дисквалификации пилотов Renault

Предыдущая новость

Квят заработал очко благодаря дисквалификации пилотов Renault

Следующая новость

Экс-инженер Renault помог Racing Point пожаловаться в FIA

Экс-инженер Renault помог Racing Point пожаловаться в FIA
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

3
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

4
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

5
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.