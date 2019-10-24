В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию

После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии. Хоть команда из Энстоуна и не нарушала технический регламент, чиновники сочли, что она «использовала определенную двусмысленность в техтребованиях и сопровождающих документах» и создала систему, которая оказывала не предусмотренную правилами помощь пилоту.

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У команды есть время до 10 часов утра четверга по времени Мехико, чтобы уведомить FIA, будет ли она обжаловать решение.

После вердикта FIA в Renault выпустили заявление, в котором сказано: «Хоть и FIA согласилась с Renault с тем, что система была полностью законной в соответствии с техническими правилами, судьи сочли, что система нарушает спортивные правила касаемо помощи гонщику.

Оба автомобиля Renault были дисквалифицированы из результатов Гран При Японии, и команда потеряла девять набранных очков.

Однако, учитывая субъективность оценки системы в качестве помощи гонщику и разнообразие связанных с этим штрафов в таких случаях, команда Renault изучит предстоящие действия согласно установленным срокам FIA».

После Гран При Германии гонщикам Alfa Romeo Кими Райкконену и Антонио Джовинацци дали 30-секундные штрафы за нарушение того же правила за использование вспомогательных средств помощи пилоту на старте гонки. Решение судей стоило им очков, но гонщики дисквалифицированы не были.

Однако после оценки относительных преимуществ нарушения судьи японской гонки сочли, что наказание должно быть Renault суровее, чем в некоторых других случаях, связанных со статьей 27.1.

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Дополнительная информация: Скотт Митчелл