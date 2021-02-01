В Renault задумались о клиентской программе с Williams

После недавних слухов о потенциальном сотрудничестве Renault с Alfa Romeo, которые в итоге так и не стали реальностью, стало окончательно ясно – французский автопроизводитель всерьез намерен найти себе союзника в пелотоне.

В современной Ф1 поставки двигателей – это гораздо больше, чем собственно поставки этих самых двигателей. Для производителя это возможность собрать дополнительные данные о работе силовых установок и, что несоизмеримо важнее, заручиться поддержкой при обсуждении новых правил, а также иметь возможность продвигать карьеру своих юниоров.

Отношения производителей и клиентов определяют разделение паддока на группы влияния. И выбор одной из них зачастую лишь во вторую очередь связан с лошадиными силами. Именно поэтому переговоры, предваряющие подобные контракты, зачастую затрагивают самые разные темы.

Недавно Alfa Romeo Sauber и Ferrari решили, что продолжат начатое в 2010 году партнерство, которое предусматривает также поставку коробок передач. Официально об этом пока не объявлено, но наши источники говорят, что вопрос можно считать абсолютно решенным.

В свете слухов об интересе Renault к Alfa Romeo (если говорить точнее, то к Sauber) такое развитие событий явно расстроило французскую компанию.

Потеряв с завершением минувшего чемпионата своего последнего клиента, McLaren, в Вири-Шатийоне теперь работают только на собственный заводской коллектив. Это неправильно ни с политической, ни с экономической точки зрения.

Да, сами по себе моторы Renault сейчас точно не являются самыми лучшими в Ф1. Но, как мы уже отмечали, дело совсем не в этом. Без сателлитов Renault остается в одиночестве, когда надо продвигать свои интересы, а также не может гарантировать успешную карьеру гонщикам своей молодежной программы. А ведь в 2021-м сразу три протеже компании поедут в Ф2: это Кристиан Лундгор, Гуанью Чжоу и Оскар Пиастри.

Исходя из сложившегося распределения сил, у Renault осталась единственная опция – предложить сотрудничество Williams. Вероятность, что кто-то еще хотя бы задумается о смене моторов, практически нулевая.

Как поговаривают, две стороны же наладили первый осторожный контакт, однако на пути реализации этого плана есть как минимум три серьезных препятствия. Первая и самая очевидная – уже сейчас все конструкторы активно заняты работой над совершенно новыми машинами 2022 года. Разрабатывать их нужно, исходя из параметров и компоновки силовых установок.

Второе – это существующие отношения между Williams и Mercedes. Как недавно объявили в Гроу, это партнерство будет расширено с 2022 года за счет коробок передач и еще ряда компонентов.

Наконец, третье – это как раз коробки передач. До настоящего момента клиенты Renault всегда разрабатывали их исключительно своими силами. Но сейчас вполне очевидна тенденция отказа маленьких команд от этой части работы ради экономии и покупка коробок в комплекте с моторами. Собственно, до недавнего времени этой тенденции пытались противостоять лишь Williams да McLaren.

Потому совершенно ясно, что перед Renault стоит непростая задача. Сейчас очень сложно поверить, что все преграды удастся убрать до начала сезона-2022. Но для Renault задача является крайне важной, новый глава концерна Лука Де Мео обозначил ее в качестве приоритетной.

Учитывая недавнюю смену собственников в Williams и назначение новым главой команды Йоста Капито, здесь можно ожидать интересного развития событий.