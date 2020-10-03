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Формула 1 / Новость

В Renault выразили готовность вновь поставлять моторы Red Bull

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Несмотря на сложное расставание несколько лет назад, во французской компании согласились возобновить сотрудничество с Red Bull после ухода Honda

Пятничное объявление Honda о прекращении программы в Формуле 1 в конце 2021 года ократило число производителей силовых установок до трех и поставило Red Bull в крайне непростую ситуацию при поиске двигателей для машин двух своих команд.  

До начала сотрудничества с Honda в Red Bull использовали моторы Renault – это сотрудничество началось в 2007-м и принесло четыре титула, однако с началом гибридной эры отношения между сторонами стали портиться, что привело к окончательному разрыву в конце 2018-го.

В конце стороны обменивались нелестными комментариями, причем босс Renault F1 Сириль Абитбуль и глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер даже порой переходили на личности. 

Приложение 9 к Спортивному регламенту гарантирует любой команде поставки моторов – в случае отсутствия контракта FIA вправе обязать производителя, у которого меньше всего киентов, начать работу с ней. В будущем году Mercedes будет снабжать своими силовыми установками в общей сложности четыре команды, Ferrari – три, тогда как у Renault после ухода McLaren останется только заводской коллектив. 

Это означает, что именно французам в тупиковой ситуации придется в принудительном порядке работать с Red Bull и AlphaTauri, начиная с 2022 года.

По просьбе Motorsport.com Абитбуль высказал точку зрения своей компании на сложившуюся ситуацию.

«Я могу подтвердить, что на настоящий момент у нас вообще не было никаких переговоров, – сказал он. – Мы отлично знаем правила спорта, потому намерены всеми силами соблюдать их и выполнять свои обязательства. 

Понятно, что все не так просто – прежде всего мы должны получить запрос [на поставку моторов], которого пока не было. Кроме того, есть специфицеские требования, включая сроки. 

Пока мы еще далеко от них, это вопрос следующей весны. Мы знаем, что в Ф1 может многое произойти за очень короткое время. И до весны 2021-го пока очень далеко. Повторюсь, мы будем выполнять все обязательства, которые могут возникнуть».

Говоря о том, не будет ли работа с Red Bull выглядеть странно в свете непростой концовки предыдущего периода сотрудничества, он добавил: «Думаю, что так. Но нам важно думать об интересах спорта. И полагаю, мы еще очень далеко от этого варианта. Не могу представить, чтобы у Red Bull не было запасного плана. 

Они, разумеется, должны были учитывать возможность подобного развития событий, у Хельмута [Марко] и Кристиана всегда полно ходов и решений. И не думаю, что мы для них – это план А».

При этом француз признал, что для него решение Honda не стало полной неожиданностью.  

«Мы знали, что всегда может что-то произойти, – объяснил босс Renault F1. – Я помнил, что они [Honda] еще не подтвердили своих планов после 2021 года, хотя уже подходило время сделать это. Возможно, отсутствие официальных заявления было своего рода индикатором, ведь мы сами уже очень серьезно продвинулись в работе над мотором для 2022 года, что позволяло сделать определенные выводы». 

За всю свою историю двигатели Renault выиграли в Формуле 1 всего 168 гонок, последние 53 победы производителю принесли пилоты Red Bull. Даниэль Риккардо, став сильнейшим на Гран При Бельгии 2014 года, на настоящий момент замыкает этот список.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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