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В Renault усомнились, что сохранят Риккардо после 2020 года

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В Renault усомнились, что сохранят Риккардо после 2020 года
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
13 февр. 2020 г., 11:30

Руководство французской команды понимает, что австралиец может получить предложение получше.

Даниэль Риккардо перешел в Renault из Red Bull в прошлом сезоне, подписав двухлетний контракт. Австралиец моментально стал лидером команды, однако его соглашение истекает в конце этого года, и в Энстоуне не уверены, что смогут его продлить. 

В прошлом году лучшим результатом Риккардо стало одно четвертое место, а в Renault не ждут сильного прогресса в сезоне-2020. Руководство команды полагает, что убедить Даниэля остаться могут только серьезные планы на 2021 год, когда Renault ждет большого прогресса.

«Надо говорить правду: мы не многого ждем от этого сезона, – сказал неисполнительный директор команды Ален Прост. – Это обидно для Даниэля, его второй год в команде будет не намного лучше первого. Думаю, ему надо полагаться на восприятие того, чего мы можем достичь в 2021 году, а также реалистично оценивать предложения других команд. 

Разговоры мы начнем очень скоро, но решать он будет сам. Зависит все не от нас, это уж точно».

Сам Риккардо заверил, что еще верит в проект Renault и пока не вел ни с кем переговоров о контракте.

«У меня нет подписанных контрактов с Renault после этого года, но что бы ни случилось в ближайшие месяцы, я на 100% готов сделать нашу работу с Renault. Я пока не думал о других вариантах. В прошлом году мы были в неизвестности, но теперь у нас больше шансов встать на нужный путь и выполнить часть целей, что я наметил себе при подписании контракта.

Я верю, что еще смогу выпить из ботинка после гонки на желтой машине. Так что пока я полностью в деле, готов довести эту затею до результата. Я хочу, чтобы все сработало, чтобы этот год был успешным. Чтобы независимо от итогов, я мог держать голову гордо поднятой. Хочу дать настоящий бой, и, в идеале, хочу чтобы этот бой продолжился».

Глава команды Сириль Абитбуль полагает, что шансы Renault удержать Риккардо будут сильно зависеть от ее прогресса на старте сезона.

«По многим причинам главной трудностью будет время, – объяснил Абитбуль. – Хочется получить решение касательно его будущего как можно скорее. Но нам нужно немного времени, чтобы посмотреть как развивается команда, как мы работаем вместе, на что способны. Ведь, будем честны, мы вместе провалили заданные цели в прошлом году.

Надеюсь, теперь мы сработаем лучше. Думаю, первым делом он посмотрит на то, дадим ли мы ему машину лучше прошлогодней. Потому, что если мы не справимся с этим в нынешнем году, то почему справимся через год? Я полностью его понимаю.

В ближайшие недели будет видно, стала ли машина лучше, и разобрались ли мы с приоритетными целями зимой».

По мнению Абитбуля, в последние годы Renault привлекала сильных пилотов за счет своих перспектив, но пришло время оправдывать ожидания: «Пилоты приходили к нам, потому что ждали, что Renault станет сильной командой. Но в какой-то момент они перестанут. Им нужно будет нечто большее, чем ожидание. Надо стать хорошей командой, чтобы поддерживать нынешний уровень пилотов».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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