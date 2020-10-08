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Формула 1 / Новость

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1

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В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1
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Как объяснил глава Renault F1 Сириль Абитбуль, программа Alpine будет реализована вне зависимости от потенциального сотрудничества с RBR и AlphaTauri

После решения Honda покинуть Ф1 в конце следующего сезона две команды концерна Red Bull вынуждены искать нового поставщика силовых установок. Исходя из общей ситуации в спорте и особых требований регламента, самым вероятным кандидатом на замену японцев является Renault.

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Однако глава французов Сириль Абитбуль предположил, что «Быкам» стоит поискать компанию, которая согласилась бы приобрести все активы и разработки Honda, чтобы продолжить их программу в Ф1. Это позволило бы с минимальными потерями пройти переходный период.

«Для Red Bull возможно другое решение, – рассказал он Motorsport.com. – Оно в том, чтобы найти того, кто сможет выкупить наработки Honda. Уверен, что подобные идеи уже обсуждаются. Любой, кто начнет в нуля, точно не успеет к старту сезона-2022. Это не вызывает сомнений».

Междк тем, глава Red Bull Кристиан Хорнер недавно подтвердил, что в Милтон-Кинсе пока считают самым вероятным вариантом развития событий возвращение к сотрудничеству с Renault.

«Мы не можем не думать о новом партнере для 2022 года, – объяснил он в эфире Servus TV. – Нам нужно определиться до конца этого года. И мы, разумеется, рассмотрим все опции и варианты. 

[Дитрих] Матешиц примет решение, как быть дальше. Но для нас важно иметь такой мотор, который позволит конкурировать с Mercedes.

Я прекрасно понимаю, что многие считают неизбежным диалог с Renault. С момента нашего разрыва Renault заметно изменилась. Новый совет директоров принес свежие веяния и определенные перемены. И процесс продвигается».

У Renault есть большой опыт работы с клиентскими командами, однако в последнее время все они предпочли сменить поставщика – последний контракт с McLaren заканчивается вместе с нынешним сезоном.  

Поскольку об этих планах было объявлено уже давно, в Renault подготовили план, предусматривающий с 2021 года лишь выступления фирменной команды, переименованной в Alpine.

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Однако теперь программу почти наверняка придется корректировать, готовясь увеличить производство двигателей втрое. Как объяснил глава Абитбуль, эта необходимость никак не скажется на собственных планах компании.

«Никакие действия третьей сторон не отразятся на нашей тактике, – рассказал он. – Наши планы понятны, мы здесь ради собственной команды, так как быть просто поставщиком моторов едва ли имеет смысл. 

Такой бизнес в Ф1 не работает, и недавний пример Honda, пожалуй, служит лишним тому примером.

Мы сами пришли к этому в 2014 году, когда решили вернуться с полноценной командой. Возможно, в Honda задавали себе такие же вопросы, но приняли иное решение. 

Вся наша программа выстроена вокруг команды и в особенности вокруг бренда Alpine. И этот подход останется неизменным.

Если у нас появятся дополнительные обязательства, мы исполним их, но наши главные усилия сосредоточены на стратегических целях. Они в том, чтобы иметь возможность выигрывать гонки в интересах продвижения и усиления бренда Alpine».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing , Renault F1 Team
Автор Адам Купер

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