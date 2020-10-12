Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
59 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

В Renault попросили не связывать сход Норриса с борьбой в Кубке конструкторов

Поделились
Комментарии
В Renault попросили не связывать сход Норриса с борьбой в Кубке конструкторов
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Британского пилота на Гран При Айфеля подвел мотор Renault, но в компании уже поспешили откреститься от подозрений в сабботаже

На «Нюрбургринге» Ландо Норрис вел борьбу в середине первой десятки, когда двигатель на его машине стал терять мощность. Несмотря на все попытки инженеров спасти ситуацию, все закончилось сходом за 15 кругов до финиша. 

McLaren, за которую выступает Ландо, сейчас ведет острейшее сражение с заводским коллективом Renault в Кубке конструкторов. Сейчас между командами всего два очка. Неудивительно, что после финиша репортеры спросили босса французов Сириля Абитбуля, как он может прокомментировать проблему на машине Норриса.

«Учитывая, что наш контракт с McLaren подходит к концу, а также очень плотную ситуацию в чемпионате, нам прежде всего необходимо отмести любые подозрения в этой связи, – ответил тот. – Так что уже в понедельник мы начнем исследование [мотора Норриса] на заводе в Вири. 

Тем временем команде в Энстоуне нужно разобраться с гидравлическими проблемами на машине Эстебана Окона. Потому что именно надежность определит итоговую картину этого сезона».

Читайте также:

«А потом настал капут»

Как рассказал глава McLaren Андреас Зайдль, поломка у Ландо стала точной копией того отказа, которые не позволил Карлосу Сайнсу выйти на старт в Спа. Причиной всему стала некорректная работа систему зажигания.  

«Из-за сбоя зажигания несгоревшее топливо стало попадать в выхлоп, – объяснил немец. – Все больше и больше. А потом настал капут.  

Мы пробовали что-то исправить – перейти, скажем так, в безопасный режим. К сожалению, это оказалось невозможно, и проблема только нарастала. 

Конечно же, мы очень расстроены, так как Ландо занимал хорошую позицию в гонке. Он шел четвертым, его тактика была не такой, как у Даниэля [Риккардо, который в итоге финишировал третьим], и на самом деле догонял его.   

Интересно было бы посмотреть, как бы все закончилось с учетом разницы в составах шин. Так что концовка огорчила, но нам было приятно видеть темп, позволяющий сражаться с главными соперниками».

Читайте также:

Дополнительная информация: Адам Купер

Феттель о рекорде Хэмилтона: Моим героем навсегда останется Михаэль

Предыдущая новость

Феттель о рекорде Хэмилтона: Моим героем навсегда останется Михаэль

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Гонка
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren , Renault F1 Team
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое Сегодня

Феттель о рекорде Хэмилтона: Моим героем навсегда останется Михаэль
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель о рекорде Хэмилтона: Моим героем навсегда останется Михаэль

В Renault попросили не связывать сход Норриса с борьбой в Кубке конструкторов
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Renault попросили не связывать сход Норриса с борьбой в Кубке конструкторов

Red Bull собиралась заменить Элбона на Хюлькенберга в Германии
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собиралась заменить Элбона на Хюлькенберга в Германии

Страх снега и Элбон-потеряшка. Почему Квят показал худший результат за 13 месяцев
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Страх снега и Элбон-потеряшка. Почему Квят показал худший результат за 13 месяцев

Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull

Хэмилтон усомнился в легальности носков Риккардо
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон усомнился в легальности носков Риккардо

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику

СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена

Самое важное:

В Renault попросили не связывать сход Норриса с борьбой в Кубке конструкторов
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Renault попросили не связывать сход Норриса с борьбой в Кубке конструкторов

Феттель о рекорде Хэмилтона: Моим героем навсегда останется Михаэль
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель о рекорде Хэмилтона: Моим героем навсегда останется Михаэль

Red Bull собиралась заменить Элбона на Хюлькенберга в Германии
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собиралась заменить Элбона на Хюлькенберга в Германии

Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель о рекорде Хэмилтона: Моим героем навсегда останется Михаэль

2
Формула 1

Red Bull собиралась заменить Элбона на Хюлькенберга в Германии

3
Формула 1

Страх снега и Элбон-потеряшка. Почему Квят показал худший результат за 13 месяцев

4
Формула 1

В Renault попросили не связывать сход Норриса с борьбой в Кубке конструкторов

26мин
5
Формула 1

Хэмилтон усомнился в легальности носков Риккардо

Самое важное:

В Renault попросили не связывать сход Норриса с борьбой в Кубке конструкторов
Формула 1

В Renault попросили не связывать сход Норриса с борьбой в Кубке конструкторов

Феттель о рекорде Хэмилтона: Моим героем навсегда останется Михаэль
Формула 1

Феттель о рекорде Хэмилтона: Моим героем навсегда останется Михаэль

Red Bull собиралась заменить Элбона на Хюлькенберга в Германии
Формула 1

Red Bull собиралась заменить Элбона на Хюлькенберга в Германии

Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull
Формула 1

Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull

Страх снега и Элбон-потеряшка. Почему Квят показал худший результат за 13 месяцев
Формула 1

Страх снега и Элбон-потеряшка. Почему Квят показал худший результат за 13 месяцев

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1
12 авг. 2020 г.

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.