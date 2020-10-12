На «Нюрбургринге» Ландо Норрис вел борьбу в середине первой десятки, когда двигатель на его машине стал терять мощность. Несмотря на все попытки инженеров спасти ситуацию, все закончилось сходом за 15 кругов до финиша.

McLaren, за которую выступает Ландо, сейчас ведет острейшее сражение с заводским коллективом Renault в Кубке конструкторов. Сейчас между командами всего два очка. Неудивительно, что после финиша репортеры спросили босса французов Сириля Абитбуля, как он может прокомментировать проблему на машине Норриса.

«Учитывая, что наш контракт с McLaren подходит к концу, а также очень плотную ситуацию в чемпионате, нам прежде всего необходимо отмести любые подозрения в этой связи, – ответил тот. – Так что уже в понедельник мы начнем исследование [мотора Норриса] на заводе в Вири.

Тем временем команде в Энстоуне нужно разобраться с гидравлическими проблемами на машине Эстебана Окона. Потому что именно надежность определит итоговую картину этого сезона».

«А потом настал капут»

Как рассказал глава McLaren Андреас Зайдль, поломка у Ландо стала точной копией того отказа, которые не позволил Карлосу Сайнсу выйти на старт в Спа. Причиной всему стала некорректная работа систему зажигания.

«Из-за сбоя зажигания несгоревшее топливо стало попадать в выхлоп, – объяснил немец. – Все больше и больше. А потом настал капут.

Мы пробовали что-то исправить – перейти, скажем так, в безопасный режим. К сожалению, это оказалось невозможно, и проблема только нарастала.

Конечно же, мы очень расстроены, так как Ландо занимал хорошую позицию в гонке. Он шел четвертым, его тактика была не такой, как у Даниэля [Риккардо, который в итоге финишировал третьим], и на самом деле догонял его.

Интересно было бы посмотреть, как бы все закончилось с учетом разницы в составах шин. Так что концовка огорчила, но нам было приятно видеть темп, позволяющий сражаться с главными соперниками».

Дополнительная информация: Адам Купер