В Renault подтвердили интерес к Алонсо

В середине мая, когда внезапно активизировался трансферный рынок Ф1, Даниэль Риккардо объявил о переходе в McLaren с 2021 года. Тогда же журналисты выдвинули предположение о возможности возвращения в Renault Фернандо Алонсо. Ранее гонщик дважды защищал цвета французского производителя, выиграв с ним оба титула и 17 Гран При.

Утверждалось, что такой шаг позволит команде убедить концерн Renault в необходимости продолжать программу в Ф1. На этой неделе представители автопроизводителя объявили, что продолжат выступать в чемпионате мира. Это усилило слухи об альянсе с Алонсо.

И теперь глава коллектива из Энстоуна Сириль Абитбуль подтвердил, что у Renault есть интерес к Алонсо, однако тот является не единственным кандидатом.

«Выбор пилотов велик, – объяснил Абитбуль в интервью Radio Monte-Carlo. – На будущий год будут доступны некоторые блестящие пилоты. Он [Алонсо] является одним из вариантов, но есть и другие».

Из-за этих слов можно предположить, что в числе кандидатов Renault рассматривает и Себастьяна Феттеля, у которого как раз в конце 2020-го заканчивается контракт с Ferrari.

Глава команды добавил: «Единственное, что я могу сказать прямо сейчас – мы не станем спешить с решением. Этот вопрос невероятно важен. Мы не собираемся действовать так, как недавно этот делали Ferrari и McLaren по каким-то своим причинам.

Честно говоря, определяться с пилотом, когда предыдущий сезон еще даже не стартовал, несколько странно. Сейчас мы знаем возможные варианты, но отложили этот вопрос»

По словам Абитбуля, решение о новом напарнике для Эстебана Окона будет приниматься не просто командой. Свое слово непременно скажет и автоконцерн.

«Сейчас мы изучаем кандидатов вместе с Аленом Простом, [главой Renault Sport] Жеромом Столлом и высшим менеджментом компании. Решение очень важно, так как выбранный гонщик, полагаю, проведет с нами не один год. Это особенно важно, так как недавно FIA подтвердила изменение правил после 2022-го.

Из-за множества изменений, в том числе финансовых – в частности, лимита бюджетов, планка которого оказалась заметно ниже ожиданий, – ситуация существенно изменилась. Много нового и в техническом регламенте.

Так что выбор гонщика очень важен. Это будет последний элемент в мозаике наших преобразований, наряду с заявлением о продолжении программы. Такой вопрос требует времени, и мы обязательно должны сделать все правильно».

Контракт Renault с Оконом рассчитан до конца 2021 года и имеет опцию продления. Алонсо, который покинул Ф1 в конце сезона-2018 из-за неудачного сотрудничества с McLaren, этим летом исполнится 39 лет, Феттелю – 33.

Дополнительная информация: Фабьен Гайяр