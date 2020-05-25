Команда Формулы 1 Renault отказалась вести переговоры с гонщиками до старта сезона-2020. Об этом рассказал босс заводского коллектива Сирил Абитбуль в интервью Motorsport.com. Менеджер стал участником серии публикации #thinkingforward, в рамках которой мы обсуждаем актуальные вопросы автоспорта с ключевыми людьми в этой области.

«Я не знаю, в какой форме окажется наша машина, – заявил Абитбуль. – В Формуле 1 конкурентоспособность вашей машины отражает конкурентоспособность целой команды. Темп гоночного автомобиля показывает, насколько хорошо отработали все сотрудники, включая тех, кто недавно к нам присоединился.

Поэтому сейчас нам в первую очередь нужно получить представление о том, где мы находимся относительно соперников. После этого станет ясно, как расставить приоритеты и на что следует тратить деньги.

Решение по гонщикам будет особенно ответственным, так как мы ищем пилота не только на 2021, но и на 2022 год. Мы не хотим спешить: здесь важно принять верное решение. Мы уже видели первую волну перестановок в командах – не думаю, что мы станем её частью. Будет еще вторая волна. Правда, не раньше, чем через несколько месяцев.

Что касается Риккардо, то меня удивило, насколько активно две команды вовлекли его в процесс принятия решений по контрактам. Мы не собирались торопиться: нашим приоритетом была и остается постройка быстрого автомобиля. Если бы наш прошлогодний болид был побыстрее, сейчас вы бы не задавали мне вопросов о гонщиках.

И я прекрасно понимаю, что чем более быстрой будет наша машина, тем проще нам будет привлекать гонщиков в будущем. Так что мы не станем менять наши приоритеты. Дэн принял собственное решение; мы двигаемся в своем ритме».

Даниэль Риккардо начал выступать за Renault в 2019 году. После первого же сезона во французской команде пилот подписал контракт с McLaren. Австралиец проведет за Renault еще один год, после чего срок действия его договора закончится. По слухам, на освобождающееся место в команде из Энстоуна претендуют Себастьян Феттель, Ферандо Алонсо и Валттери Боттас.