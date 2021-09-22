В Alpine объяснили преимущество отсутствия клиентских команд

Принадлежащая концерну Renault команда Alpine является уникальной в современной Формуле 1. Она самостоятельно изготавливает силовые установки, но при этом не поставляет их ни одной другой частной команде.

В недавнем прошлом силовые установки Renault использовались в болидах Red Bull и McLaren, однако сейчас их ставят только на Alpine. Новый глава марки Лоран Росси в интервью Auto motor und sport пояснил, почему прямо сейчас это не является большой проблемой.

«По правде сказать наш мотор потерял привлекательность для клиентов, – признался Росси. – В прошлом мы порой страдали от того, что нам приходилось адаптировать наши двигатели под требования сторонних команд. Это оборачивалось для нас упущенными возможностями.

Если клиенты не были довольны нашими моторами, нам приходилось работать в двух направлениях и оплачивать это из нашего кармана. В идеальном мире ты строишь силовую установку, и клиентские команды просто берут ее какая она есть. Мы в данном случае оказываемся в выигрыше, поскольку как минимум получаем больше данных о работе силового агрегата.

Но сейчас наше преимущество заключается в том, что мы не должны подстраиваться под кого-то кроме нас самих. Как только в итоге работы на пользу нашей собственной команды мы сделаем хороший мотор, мы с удовольствием согласимся поставлять его еще одному-двум клиентам.