В Renault объяснили, почему выбрали Алонсо вместо Феттеля

После объявления об уходе Даниэля Риккардо из Renault во французскую команду сватали многих пилотов. В итоге в Энстоуне остановились на кандидатуре двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Он второй год не выступает в Формуле 1.

Советник Renault Ален Прост признался, что команда рассматривала варианты Себастьяна Феттеля и Валттери Боттаса, но выбрала Алонсо из-за его мотивации.

«Мы рассматривали трех больших чемпионов: Фернандо Алонсо, Себастьяна Феттеля и Валттери Боттаса, – цитирует Проста RMC. – Ситуация с Себастьяном была не такой очевидной, так как была не ясна его мотивация. С Валттери Боттасом тоже было сложнее, так как у него сейчас лучшая машина. Мы хотели взять кого-то, кто не ищет запасной вариант, а полностью мотивирован».

В последние сезоны Алонсо в Ф1 к нему тоже возникали вопросы по поводу мотивации. Но Прост заверил, что обговорил это с самим пилотом: «Мы обсуждали с ним эту тему. Честно скажу, это рискованный вопрос, но он был очень открыт. Он сказал, что сильно изменился и стал более зрелым за годы паузы. Он понимает, что теперь не имеет права разочаровать нас».