В Renault не поверили в невиновность Ferrari

В 2019 году команда Ferrari попала под подозрение в нарушении правила об ограничении расхода топлива. Расследование FIA закончилось мировым соглашением со Скудерией, детали которого федерация сохранила в тайне.

Это вызвало возмущение семи команд, которые не используют моторы Ferrari. В ответ на их петицию в FIA выступили с заявлением, отстаивающим позицию федерации. В Renault таким ответом остались недовольны.

«Нам бы не хотелось, чтобы этот пример становился правилом, – заявил глава команды Сириль Абитбуль. – Для FIA, Формулы 1, репутации гонок важно, чтобы эта история стала открытой, чтобы мы тоже могли сделать для себя выводы. Мы выступили с заявлением, и FIA ответила, подтвердив тем самым, что с Ferrari не все было чисто. Иначе зачем бы им вообще заключать мировое соглашение?

Что дальше? Обсудим наши шаги с другими шестью командами. Правила должны быть едиными для всех, и все должны знать, что разрешено. Иначе как мы поймем, что не нарушаем сами?»

Дополнительная информация: Фабьен Гайяр