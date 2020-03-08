В Renault не поверили в невиновность Ferrari
Во французской команде попросили раскрыть детали расследования, чтобы проверить законность собственных силовых установок
В 2019 году команда Ferrari попала под подозрение в нарушении правила об ограничении расхода топлива. Расследование FIA закончилось мировым соглашением со Скудерией, детали которого федерация сохранила в тайне.
Это вызвало возмущение семи команд, которые не используют моторы Ferrari. В ответ на их петицию в FIA выступили с заявлением, отстаивающим позицию федерации. В Renault таким ответом остались недовольны.
«Нам бы не хотелось, чтобы этот пример становился правилом, – заявил глава команды Сириль Абитбуль. – Для FIA, Формулы 1, репутации гонок важно, чтобы эта история стала открытой, чтобы мы тоже могли сделать для себя выводы. Мы выступили с заявлением, и FIA ответила, подтвердив тем самым, что с Ferrari не все было чисто. Иначе зачем бы им вообще заключать мировое соглашение?
Что дальше? Обсудим наши шаги с другими шестью командами. Правила должны быть едиными для всех, и все должны знать, что разрешено. Иначе как мы поймем, что не нарушаем сами?»
Дополнительная информация: Фабьен Гайяр
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Сергей Иванов
В Renault не поверили в невиновность Ferrari
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