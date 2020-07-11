В Renault не нашли критичных повреждений в машине Риккардо

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Гонка через
23 Часов
:
05 Минут
:
01 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
138 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

В Renault не нашли критичных повреждений в машине Риккардо

Поделились
Комментарии
В Renault не нашли критичных повреждений в машине Риккардо
Автор:
, Редактор
11 июл. 2020 г., 12:55

Австралийский гонщик не получит штрафов за замену компонентов болида

Даниэль Риккардо попал в аварию во время второй пятничной тренировки. Пилот Renault вылетел с трассы и ударился об отбойник из старых шин. Риккардо отделался синяком на коленке, однако его болид получил повреждения, потребовавшие эвакуации.

Читайте также:

Несмотря на кажущиеся серьезными внешние повреждения структура шасси и силовая установка не пострадали. Об этом рассказал в субботу глава команды Renault Сириль Абитбуль. По его словам, никаких штрафов за внеплановую замену силовой установки у Риккардо не будет.

Замена коробки передач также не приведет к штрафу, так как на тренировке Риккардо использовал узел от сошедшего в прошлой гонки из-за перегрева болида Renault, которую все равно планировалось менять.

«Мы провели полную диагностику силовой установки и убедились, что с ней все в порядке, – рассказал Абитбуль. – В гонке мы в любом случае намерены были использовать другую коробку передач. Так что по этой части у нас все в порядке.

К счастью, и это главное, с Даниэль не пострадал. У него синяк на ноге, но об этом не стоит беспокоиться».

Абитбуль не стал винить Риккардо в аварии.

«Что касается причин произошедшего, то мы немного прибавили в скорости и старались проверить это во второй тренировке, так как другого шанса испытать машину на сухой трассе у нас могло не быть, – объяснил руководитель команды. – Баланс автомобиля был настроен в пользу избыточной поворачиваемости. Кроме того, в девятом повороте чувствовался боковой ветер. В целом, шестой, седьмой, девятый и десятый повороты на этой трассе очень коварны».

Также Абитбуль выразил надежду на то, что дождевые условия в Австрии могут стать для его команды преимуществом.

«Наша машина до сих пор не так хороша в быстрых поворотах, которыми изобилует эта трасса. Но в дождь скорости в поворотах у всех снижаются, так что недостатки наших болидов становятся не столь заметны», – заявил руководитель Renault.

Читайте также:

Дополнительная информация: Адам Купер

Следующая новость
Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация

Предыдущая новость

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация

Самое читаемое Сегодня

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация
Формула 1 / Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация

Феттель сделает заявление в Венгрии
Формула 1 / Формула 1

Феттель сделает заявление в Венгрии

Ферстаппен выступил против перехода Феттеля в Red Bull
Формула 1 / Формула 1

Ферстаппен выступил против перехода Феттеля в Red Bull

Источник: владелец Red Bull разозлился на Феттеля за уход в Ferrari
Формула 1 / Формула 1

Источник: владелец Red Bull разозлился на Феттеля за уход в Ferrari

Хэмилтон: Формула 1 ничего не теряла без Алонсо
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон: Формула 1 ничего не теряла без Алонсо

Маси назвал время возможной воскресной квалификации
Формула 1 / Формула 1

Маси назвал время возможной воскресной квалификации

Росс Браун пообещал перенести квалификацию Формулы 1 на воскресенье
Формула 1 / Формула 1

Росс Браун пообещал перенести квалификацию Формулы 1 на воскресенье

Формула 1 нашла причину высоких рейтингов первой гонки-2020. Это виртуальные Гран При
eSports / eSports

Формула 1 нашла причину высоких рейтингов первой гонки-2020. Это виртуальные Гран При

Самое важное:

В Renault не нашли критичных повреждений в машине Риккардо
Формула 1 / Формула 1

В Renault не нашли критичных повреждений в машине Риккардо

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация
Формула 1 / Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация

Маси назвал время возможной воскресной квалификации
Формула 1 / Формула 1

Маси назвал время возможной воскресной квалификации

Формула 1 нашла причину высоких рейтингов первой гонки-2020. Это виртуальные Гран При
eSports / eSports

Формула 1 нашла причину высоких рейтингов первой гонки-2020. Это виртуальные Гран При

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация

2
Формула 1

Феттель сделает заявление в Венгрии

3
Формула 1

Ферстаппен выступил против перехода Феттеля в Red Bull

4
Формула 1

Источник: владелец Red Bull разозлился на Феттеля за уход в Ferrari

5
Формула 1

Хэмилтон: Формула 1 ничего не теряла без Алонсо

Последние видео

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Самое важное:

В Renault не нашли критичных повреждений в машине Риккардо
Формула 1

В Renault не нашли критичных повреждений в машине Риккардо

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация
Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация

Маси назвал время возможной воскресной квалификации
Формула 1

Маси назвал время возможной воскресной квалификации

Формула 1 нашла причину высоких рейтингов первой гонки-2020. Это виртуальные Гран При
eSpt

Формула 1 нашла причину высоких рейтингов первой гонки-2020. Это виртуальные Гран При

Сотрудникам Формулы 1 пригрозили тюрьмой за нарушение карантина
Формула 1

Сотрудникам Формулы 1 пригрозили тюрьмой за нарушение карантина

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.