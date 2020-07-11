В Renault не нашли критичных повреждений в машине Риккардо

Даниэль Риккардо попал в аварию во время второй пятничной тренировки. Пилот Renault вылетел с трассы и ударился об отбойник из старых шин. Риккардо отделался синяком на коленке, однако его болид получил повреждения, потребовавшие эвакуации.

Несмотря на кажущиеся серьезными внешние повреждения структура шасси и силовая установка не пострадали. Об этом рассказал в субботу глава команды Renault Сириль Абитбуль. По его словам, никаких штрафов за внеплановую замену силовой установки у Риккардо не будет.

Замена коробки передач также не приведет к штрафу, так как на тренировке Риккардо использовал узел от сошедшего в прошлой гонки из-за перегрева болида Renault, которую все равно планировалось менять.

«Мы провели полную диагностику силовой установки и убедились, что с ней все в порядке, – рассказал Абитбуль. – В гонке мы в любом случае намерены были использовать другую коробку передач. Так что по этой части у нас все в порядке.

К счастью, и это главное, с Даниэль не пострадал. У него синяк на ноге, но об этом не стоит беспокоиться».

Абитбуль не стал винить Риккардо в аварии.

«Что касается причин произошедшего, то мы немного прибавили в скорости и старались проверить это во второй тренировке, так как другого шанса испытать машину на сухой трассе у нас могло не быть, – объяснил руководитель команды. – Баланс автомобиля был настроен в пользу избыточной поворачиваемости. Кроме того, в девятом повороте чувствовался боковой ветер. В целом, шестой, седьмой, девятый и десятый повороты на этой трассе очень коварны».

Также Абитбуль выразил надежду на то, что дождевые условия в Австрии могут стать для его команды преимуществом.

«Наша машина до сих пор не так хороша в быстрых поворотах, которыми изобилует эта трасса. Но в дождь скорости в поворотах у всех снижаются, так что недостатки наших болидов становятся не столь заметны», – заявил руководитель Renault.

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Дополнительная информация: Адам Купер