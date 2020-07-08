Сегодня команда Renault объявила о возвращении Фернандо Алонсо. Знаменитый гонщик вновь будет выступать за французский коллектив в сезоне-2021. По такому случаю мы решили вспомнить статью, впервые появившуюся на Motorsport.com 23 ноября 2018 года. В этом материале Флавио Бриаторе рассказывает, как устроил Фернандо в команду из Энстоуна. Сегодня мы публикуем этот текст повторно

В самом начале 2000-х компания Renault решила вернуться в Формулу 1. Автопроизводитель выкупил коллектив Benetton, скатившийся в то время в самый низ турнирной таблицы.

В 2001-м выступавшие за него Дженсон Баттон и Джанкарло Физикелла смогли заработать очки всего в трех гонках: этого хватило лишь для седьмого места в Кубке конструкторов. Годом позже Баттон и сменивший Физикеллу Ярно Трулли стабильно финишировали в первой шестерке, но так и не смогли хоть раз покорить подиум.

Именно в этот момент Бриаторе, возглавлявший команду, и решил поcадить за руль Алонсо. Тот уже имел за плечами сезон в Minardi, а в 2002-м проехал за Renault на тестах более семи тысяч километров. Флавио к тому времени был менеджером гонщика, вложив в его карьеру на ранней стадии около миллиона евро собственных денег.

Много лет спустя Бриаторе рассказал в подкасте Нико Росберга, что эта инициатива натолкнулась на сильное противление боссов Renault. «Это ведь я привел Дженсона в команду немного раньше, – рассказал итальянец. – Он был героем для британских болельщиков и потрясающим пилотом. Потому решение заменить его на Фернандо было сложным. Renault оно совсем не понравилось, так как Великобритания была для них очень важным рынком».

«Все почему-то полагали, что я отправлю Алонсо назад в Minardi еще на год или два, – признался Бриаторе. – Но сам я не сомневался, что это будет просто потерей времени.

Фернандо был невероятен, и я знал это. Мне уже удалось добиться успеха с Шуми, и здесь все выглядело так, что история может повториться.

Потому я принял решение и готов был отвечать за него. При этом я понимал, что только будущее сможет дать ответ, прав ли я».

Как известно, Флавио не ошибся в пилоте: уже в 2003-м Алонсо одержал свою первую победу в Гран При, спустя два года стал самым молодым чемпионом в истории Формулы 1, после чего в напряженном противоборстве одолел Михаэля Шумахера, завоевав второй титул.

Фернандо Алонсо и Флавио Бриаторе, Renault Фото: XPB Images

Говоря о том, что вселило в него уверенность в чемпионском потенциале юного пилота, Бриаторе признался: «Мне рассказал о нем [Джанкарло] Минарди. Дело в том, что еще раньше [в 1995 году] его команда обанкротилась, так что мне пришлось выкупить ее целиком, выплатить кое-какие долги и договориться с остальными кредиторами.

Спустя полгода я продал ее [боссу компании Fondmetal Габриэле] Руми, немного поздаработав на этом. После всего этого Джанкарло Минарди стал моим хорошим другом, причем сам он оставался причастен к работе команды».

Именно Минарди разглядел юного Алонсо, когда тот еще только начинал карьеру в «младших» формульных сериях, а затем стал его первым менеджером. Вскоре контракт перекупил Бриаторе, который и поныне остается связан с менеджментом Фернандо.

Флавио вспомнил, как прошли первые тесты будущего чемпиона мира в Renault в 2001 году. «Дело было в Пембри. Трасса там просто ужасная, к тому же было ветрено и ужасно холодно, всего три-четыре градуса. Я был в трех куртках, хотя наши британские механики ходили в одних футболках.

Помню, как ко мне подошел Пэт Симондс и сказал: "Этот парень – что-то невероятное". Он с первых кругов поехал быстрее, чем остальные наши пилоты».

Скорость дебютанта так поразила команду, что его даже попросили не рисковать так сильно, чтобы сохранить машину в целости. Но каждый раз, выезжая на трассу, Алонсо вновь и вновь улучшал свое время.

Джанкарло Физикелла, Флавио Бриаторе и Фернандо Алонсо Фото: LAT Images

В итоге Бриаторе смог убедить боссов Renault отказаться от услуг Баттона, и сезон-2003 года в команде провели Алонсо и Трулли. Итальянец, менеджером которого также был Флавио, рассчитывал стать лидером Renault, что привело к внутренним разногласиям и уходу Ярно. В 2005 году его заменил Джанкарло Физикелла.

Сейчас Бриаторе признается, что в команду в тот момент стоило бы вернуть Баттона. «Я вообще считаю пару Фернандо и Дженсона сильнейшей, – объяснил он. – К сожалению, это было невозможно, так как я уже подписал двухлетний контракт с Физикеллой. Ранее у меня уже была такая ситуация с Михаэлем Шумахером [в Benetton перед Гран При Италии 1991 года], и я не хотел вновь получить в команде трех пилотов на две машины».

Говоря о финансовых аспектах своей работы с двукратным чемпионом мира, Флавио добавил: «В начале Алонсо получал такую же зарплату, как и Физикелла. Но потом за счет бонусов его доходы выросли. Я вообще-то никогда не платил пилотам слишком много, а контракты всегда составлял так, чтобы была фиксированная часть и еще одна, которая зависела от результатов. Перейдя в McLaren [в 2007-м], Фернандо сразу стал получать в два раза больше.

А вообще, инвестируя в него миллион евро, я вовсе не был уверен, что хотя бы смогу получить эти деньги назад».