«В Renault были категорически против». Бриаторе рассказал, как устроил карьеру Алонсо
Итальянский менеджер поделился подробностями событий 2003 года. Тогда он смог усадить юного Фернандо Алонсо за руль машины команды из Энстоуна, отказавшись от услуг Дженсона Баттона
Сегодня команда Renault объявила о возвращении Фернандо Алонсо. Знаменитый гонщик вновь будет выступать за французский коллектив в сезоне-2021. По такому случаю мы решили вспомнить статью, впервые появившуюся на Motorsport.com 23 ноября 2018 года. В этом материале Флавио Бриаторе рассказывает, как устроил Фернандо в команду из Энстоуна. Сегодня мы публикуем этот текст повторно
В самом начале 2000-х компания Renault решила вернуться в Формулу 1. Автопроизводитель выкупил коллектив Benetton, скатившийся в то время в самый низ турнирной таблицы.
В 2001-м выступавшие за него Дженсон Баттон и Джанкарло Физикелла смогли заработать очки всего в трех гонках: этого хватило лишь для седьмого места в Кубке конструкторов. Годом позже Баттон и сменивший Физикеллу Ярно Трулли стабильно финишировали в первой шестерке, но так и не смогли хоть раз покорить подиум.
Именно в этот момент Бриаторе, возглавлявший команду, и решил поcадить за руль Алонсо. Тот уже имел за плечами сезон в Minardi, а в 2002-м проехал за Renault на тестах более семи тысяч километров. Флавио к тому времени был менеджером гонщика, вложив в его карьеру на ранней стадии около миллиона евро собственных денег.
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Много лет спустя Бриаторе рассказал в подкасте Нико Росберга, что эта инициатива натолкнулась на сильное противление боссов Renault. «Это ведь я привел Дженсона в команду немного раньше, – рассказал итальянец. – Он был героем для британских болельщиков и потрясающим пилотом. Потому решение заменить его на Фернандо было сложным. Renault оно совсем не понравилось, так как Великобритания была для них очень важным рынком».
«Все почему-то полагали, что я отправлю Алонсо назад в Minardi еще на год или два, – признался Бриаторе. – Но сам я не сомневался, что это будет просто потерей времени.
Фернандо был невероятен, и я знал это. Мне уже удалось добиться успеха с Шуми, и здесь все выглядело так, что история может повториться.
Потому я принял решение и готов был отвечать за него. При этом я понимал, что только будущее сможет дать ответ, прав ли я».
Как известно, Флавио не ошибся в пилоте: уже в 2003-м Алонсо одержал свою первую победу в Гран При, спустя два года стал самым молодым чемпионом в истории Формулы 1, после чего в напряженном противоборстве одолел Михаэля Шумахера, завоевав второй титул.
Фернандо Алонсо и Флавио Бриаторе, Renault
Фото: XPB Images
Говоря о том, что вселило в него уверенность в чемпионском потенциале юного пилота, Бриаторе признался: «Мне рассказал о нем [Джанкарло] Минарди. Дело в том, что еще раньше [в 1995 году] его команда обанкротилась, так что мне пришлось выкупить ее целиком, выплатить кое-какие долги и договориться с остальными кредиторами.
Спустя полгода я продал ее [боссу компании Fondmetal Габриэле] Руми, немного поздаработав на этом. После всего этого Джанкарло Минарди стал моим хорошим другом, причем сам он оставался причастен к работе команды».
Именно Минарди разглядел юного Алонсо, когда тот еще только начинал карьеру в «младших» формульных сериях, а затем стал его первым менеджером. Вскоре контракт перекупил Бриаторе, который и поныне остается связан с менеджментом Фернандо.
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Флавио вспомнил, как прошли первые тесты будущего чемпиона мира в Renault в 2001 году. «Дело было в Пембри. Трасса там просто ужасная, к тому же было ветрено и ужасно холодно, всего три-четыре градуса. Я был в трех куртках, хотя наши британские механики ходили в одних футболках.
Помню, как ко мне подошел Пэт Симондс и сказал: "Этот парень – что-то невероятное". Он с первых кругов поехал быстрее, чем остальные наши пилоты».
Скорость дебютанта так поразила команду, что его даже попросили не рисковать так сильно, чтобы сохранить машину в целости. Но каждый раз, выезжая на трассу, Алонсо вновь и вновь улучшал свое время.
Джанкарло Физикелла, Флавио Бриаторе и Фернандо Алонсо
Фото: LAT Images
В итоге Бриаторе смог убедить боссов Renault отказаться от услуг Баттона, и сезон-2003 года в команде провели Алонсо и Трулли. Итальянец, менеджером которого также был Флавио, рассчитывал стать лидером Renault, что привело к внутренним разногласиям и уходу Ярно. В 2005 году его заменил Джанкарло Физикелла.
Сейчас Бриаторе признается, что в команду в тот момент стоило бы вернуть Баттона. «Я вообще считаю пару Фернандо и Дженсона сильнейшей, – объяснил он. – К сожалению, это было невозможно, так как я уже подписал двухлетний контракт с Физикеллой. Ранее у меня уже была такая ситуация с Михаэлем Шумахером [в Benetton перед Гран При Италии 1991 года], и я не хотел вновь получить в команде трех пилотов на две машины».
Говоря о финансовых аспектах своей работы с двукратным чемпионом мира, Флавио добавил: «В начале Алонсо получал такую же зарплату, как и Физикелла. Но потом за счет бонусов его доходы выросли. Я вообще-то никогда не платил пилотам слишком много, а контракты всегда составлял так, чтобы была фиксированная часть и еще одна, которая зависела от результатов. Перейдя в McLaren [в 2007-м], Фернандо сразу стал получать в два раза больше.
А вообще, инвестируя в него миллион евро, я вовсе не был уверен, что хотя бы смогу получить эти деньги назад».
Фернандо Алонсо и Флавио Бриаторе
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|Renault F1 Team
|Автор
|Свен Хайдингер